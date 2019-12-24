OnePlus готовит свой складной смартфон?

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Недавно мы сообщали, что OnePlus готовил секретное мероприятие-презентацию в начале января на CES 2020. В сети начали гулять слухи о том, что, возможно, производитель планирует запустить новое устройство под названием OnePlus Concept One. До сих пор никто не знает, как именно будет выглядеть концептуальное устройство, но последние сообщения указывают на то, что китайская компания готовит свой вариант складного смартфона.

И OnePlus туда же?

По данным издания The Korea Herald, аналитики считают, что под загадочным названием Concept One, скорее всего, скрывается смартфон со складным дисплеем. К сожалению, пока еще не было объяснено, почему они считают так – ведь до сих пор не было никакой информации об этом гаджете.

Нет ни изображений дизайна, ни технических характеристик. И это действительно странно, учитывая, что некоторые крупные игроки на рынке «сливают» начинку своих еще не анонсированных новинок за несколько месяцев.

При этом в сети уже уверены, что OnePlus захочет удивить всех на предстоящей выставке. Как многие помнят, в последнее время появились новости о OnePlus 8 Lite и 8 Pro, так что, скорее всего, можно ждать их появления на CES 2020. А вот будет ли Concept One складным смартфоном – об этом мы узнаем совсем скоро.

В любом случае, OnePlus известна своим желанием приносить технологии в более доступные рамки. И не стоит забывать, что компания уже несколько лет показывает «убийц» флагманских аппаратов.





Быть может, производитель готовит более инновационный дизайн складного смартфона, чтобы сделать этот форм-фактор по-настоящему народным. Учитывая, конечно, что ценник не будет пугать своей неадекватностью.

Источник: bgr.com/2019/12/23