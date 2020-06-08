OnePlus готовится штурмовать бюджетный сегмент смарт-телевизоров

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Любой анонс компании OnePlus вызывает бурю обсуждений, где, как правило, превалируют, положительные отзывы. А уж выход доступного OnePlus Z может и вовсе вызвать резонанс. Компания готова растерять своеобразный ореол элитарности своих продуктов и хочет дать широким массам относительно доступный смартфон. Аналогичный финт она готова провернуть и со смарт-телевизором.

Что известно

В сети появилась информация, что OnePlus готова расширить модельный ряд фирменных телевизоров двумя новичками. Причем самый младший из них будет доступен всего за $200. Какие характеристики предложит производитель в таком устройстве, информации нет. Что касается второй новинки, то за нее могут запросить от $265 до $530. Любопытно, что затягивать с анонсом телевизоров компания не станет и может представить их уже 2 июля.

Что есть в портфолио

Напомним, что OnePlus дебютировала в сегменте смарт-телевизоров в сентябре прошлого года. Она представила телевизор на 55ʺ в двух модификациях с именами Q1 и Q1 Pro. Обе модели удостоились OLED-дисплея разрешением 3840х2160 точек, динамиков с поддержкой Dolby Atmos и руководит их работой предустановленное приложение Oxygen Video.

Телевизоры получили полный комплект проводных и беспроводных адаптеров: USB 2.0, USB 3.0, четыре HDMI, USB Type-C оптический выход, Bluetooth 5.0, Wi-Fi и AV. Они были ориентированы, прежде всего, на рынок Индии и, скорее всего, новинки также придут, чтобы завоевывать индийский рынок и теснить Xiaomi.

Источник: gizmochina

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