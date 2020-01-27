OnePlus: какие усовершенствования в приоритете для камер смартфонов

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OnePlus решила рассказать о тех функциях, которые появятся в смартфонах компании. Их появление стало результатом встречи, которую провел производитель с фотографами в Нью-Йорке 8 декабря. Само мероприятие называлось Open Ears Forum (OEF) и в рамках его проведения, фотографы и видеооператоры поделились своими впечатлениями от камер смартфонов OnePlus и высказали свои пожелания, что стоит улучшить.





Вот перечень того, над чем инженеры OnePlus будут работать и что планируют усовершенствовать:





правильный баланс белого;

точность и быстрота срабатывания автофокуса, а поможет в этом обновление программного и аппаратного обеспечения;

улучшение передачи цвета кожи;

повышение глубины резкости, баланс между резкостью и шумами;

эффективная стабилизация, поддержка записи 4К, уменьшение шумов и улучшение захвата света в условиях плохого внешнего освещения;

улучшение динамического диапазона;

устранение мерцаний и бликов;

повышение скорости работы камеры;

новый набор инструментов для редактирования видео;

запись смайликов и стикеров AR;

совершенствование режима Pro;

запись одновременно на две камеры (широкоугольная и суперширокоугольная, фронтальная и основная);

улучшение стабилизации и плавности при панорамной съемке.





Намерена компания работать и над прочими улучшениями, которые позволят вывести фото- и видеовозможности смартфонов OnePlus на качественно новый, более высокий уровень.





Источник: forums.oneplus.com







