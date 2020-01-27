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OnePlus: какие усовершенствования в приоритете для камер смартфонов

27.01.2020 1128 1

OnePlus решила рассказать о тех функциях, которые появятся в смартфонах компании. Их появление стало результатом встречи, которую провел производитель с фотографами в Нью-Йорке 8 декабря. Само мероприятие называлось Open Ears Forum (OEF) и в рамках его проведения, фотографы и видеооператоры поделились своими впечатлениями от камер смартфонов OnePlus и высказали свои пожелания, что стоит улучшить.

 

OnePlus: какие усовершенствования в приоритете для камер смартфонов


Вот перечень того, над чем инженеры OnePlus будут работать и что планируют усовершенствовать:


  • правильный баланс белого;
  • точность и быстрота срабатывания автофокуса, а поможет в этом обновление программного и аппаратного обеспечения;
  • улучшение передачи цвета кожи;
  • повышение глубины резкости, баланс между резкостью и шумами;
  • эффективная стабилизация, поддержка записи 4К, уменьшение шумов и улучшение захвата света в условиях плохого внешнего освещения;
  • улучшение динамического диапазона;
  • устранение мерцаний и бликов;
  • повышение скорости работы камеры;
  • новый набор инструментов для редактирования видео;
  • запись смайликов и стикеров AR;
  • совершенствование режима Pro;
  • запись одновременно на две камеры (широкоугольная и суперширокоугольная, фронтальная и основная);
  • улучшение стабилизации и плавности при панорамной съемке.


Намерена компания работать и над прочими улучшениями, которые позволят вывести фото- и видеовозможности смартфонов OnePlus на качественно новый, более высокий уровень.


Источник: forums.oneplus.com

 



OnePlus
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 27.01.2020

Комментарии

Всего комментариев: 1
 
INN
Только они будут улучшать, я думал все производители над этим потеют.
27.01.2020 14:30
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OnePlus: какие усовершенствования в приоритете для камер смартфонов