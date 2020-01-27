OnePlus: какие усовершенствования в приоритете для камер смартфонов
27.01.2020 1128 1
OnePlus решила рассказать о тех функциях, которые появятся в смартфонах компании. Их появление стало результатом встречи, которую провел производитель с фотографами в Нью-Йорке 8 декабря. Само мероприятие называлось Open Ears Forum (OEF) и в рамках его проведения, фотографы и видеооператоры поделились своими впечатлениями от камер смартфонов OnePlus и высказали свои пожелания, что стоит улучшить.
Вот перечень того, над чем инженеры OnePlus будут работать и что планируют усовершенствовать:
- правильный баланс белого;
- точность и быстрота срабатывания автофокуса, а поможет в этом обновление программного и аппаратного обеспечения;
- улучшение передачи цвета кожи;
- повышение глубины резкости, баланс между резкостью и шумами;
- эффективная стабилизация, поддержка записи 4К, уменьшение шумов и улучшение захвата света в условиях плохого внешнего освещения;
- улучшение динамического диапазона;
- устранение мерцаний и бликов;
- повышение скорости работы камеры;
- новый набор инструментов для редактирования видео;
- запись смайликов и стикеров AR;
- совершенствование режима Pro;
- запись одновременно на две камеры (широкоугольная и суперширокоугольная, фронтальная и основная);
- улучшение стабилизации и плавности при панорамной съемке.
Намерена компания работать и над прочими улучшениями, которые позволят вывести фото- и видеовозможности смартфонов OnePlus на качественно новый, более высокий уровень.
Источник: forums.oneplus.com
Дата публикации: 27.01.2020
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