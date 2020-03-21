OnePlus, наконец, добавила обещанную еще в прошлом году функцию

1350

В прошлом году OnePlus презентовала свой убер-флагман OnePlus 7T, и, кроме самого смартфона, фанатов зацепила новая функция под названием "Мгновенный перевод" (Instant Translation), которая переводит речь пользователя в режиме реального времени при видеозвонках.

Прошло несколько месяцев с момента презентации, но эта функция так и не появилась на устройствах компании. Однако, похоже, что OnePlus решил добавить ее без «помпы» в последнюю бета-версию OxygenOS Open Beta для OnePlus 7, OnePlus 7 Pro и OnePlus 7T.

Но не все так радужно. Несмотря на добавление функции, не все ее возможности доступны пользователям, так как ее невозможно задействовать при разговорах через Google Duo. Кроме того, пользователи также обнаружили, что «Мгновенный перевод» использует сервис Google Translate для работы с переводами.





Стоит отметить, что в официальном списке изменений для последних двух обновлений не упоминалось о включении этой функции. Поэтому не исключено, что эта функция не предназначалась для данной версии прошивки. Может, ее усовершенствованную версию мы увидим чуть позже.

В любом случае, если вы хотите взглянуть на эту функцию, то у вас должна быть установлена последняя бета-версию OxygenOS либо на OnePlus 7, либо на 7 Pro или 7T. После того, как она будет установлена и запущена, перейдите в "Настройки -> Утилиты -> Лаборатория OnePlus -> Мгновенный перевод" и включите ее.





На этой же странице вы можете выбрать языки, которые вы хотите перевести во время видеозвонков. Мгновенный перевод можно легко включить или выключить из меню быстрых настроек, как только вы включите ее в основных настройках.

Источник: androidcentral.com