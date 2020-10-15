OnePlus наконец-то представили долгожданные TWS-наушники OnePlus Buds Z

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Китайская компания показала новые наушники OnePlus Buds Z за приятный ценник.

OnePlus намекала на выход новых бюджетных TWS-наушников уже несколько месяцев, и вот ожидание позади – компания представила новые OnePlus Buds Z. Это более доступная версия OnePlus Buds, которые производитель выпустил всего несколько месяцев назад.

Помимо ценника, другим отличием является то, что новая пара выполнена в дизайне «затычек» - то есть с подражания AirPods переехали на AirPods Pro.

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В комплекте с новыми наушниками вы получите удобные и адаптируемые силиконовые амбушюры, всего в комплекте идут три разных размера амбушюр. Одной из самых интересных опций станет функция «быстрого переключения» между двумя сопряженными устройствами, с помощью которой переключиться, например, со смартфона на планшет получится всего за три секунды.

Несмотря на бюджетность наушников, OnePlus утверждает, что звук вас удивит качеством. В наушниках реализована специальная технология усиления низких частот и поддержка Dolby Atmos. В OnePlus Buds Z установлены 10-миллиметровые драйверы. Наушники обеспечены классом защиты от пота и воды по IP55, а также реализована поддержка Bluetooth 5.0. В наушниках не реализовано активное шумоподавление, но компания заявляет, что амбушюры сделаны таким образом, чтобы блокировать все посторонние шумы.

Наушники предоставляют до 5 часов работы от одного заряда и 20 часов, если брать во внимание зарядный кейс. Кейс поддерживает быструю зарядку – 10 минут зарядки должно хватить на три часа работы.

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OnePlus Buds Z оценили в $49,99. Наушники будут доступны в белом цвете, а также в еще не анонсированной расцветке. По слухам, старт продаж намечен на 2 ноября.

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Источник: The Verge



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