Генеральный директор OnePlus намекнул на скорое появление недорого смартфона

1218

После презентации OnePlus 8 многие поклонники OnePlus были шокированы ценовой политикой компании. Немало фанатов теперь считает, что бренд предал свои корни, но, как оказалось, это не так.

Fast Company сообщает, что основатель и генеральный директор OnePlus Пит Лау всё ещё является большим сторонником недорогих смартфонов. Его компания с самого начала выбрала путь «﻿убийцы флагманов»﻿, и заслуженно собрала вокруг себя огромное количество поклонников. Но с каждым годом цены на устройства бренда становились всё выше. Дошло до того, что недавно представленный OnePlus 8 Pro стал самым дорогим флагманов на рынке! Конечно, многие поклонники корпорации возмутились.

Но оказалось, что OnePlus не забыла свои корни и по прежнему хочет делать отличные недорогие смартфоны, а дорогие модели бренд выпускает для создания возможности выбора из боольшего количества устройств.

Скорее всего, это намёк на OnePlus Z

Лау сказал, что на подходе более дешевое устройство, которое сначала будет запущено в Индии, а затем поступит в продажу в Северной Америке и Европе. Новинка, если верить слухам, будет называться OnePlus Z и станет урезанной версией OnePlus 8.



Производитель понимает, что огромная часть потребителей по-прежнему предпочитает доступные телефоны, и их выпуск поможет компании привлечь больше людей в свою экосистему. В противном случае покупатели просто выбирут модели конкурентов, такие как iPhone SE, Google Pixel 3a и различные устройства среднего класса от Samsung.



Лау также заверил фанатов, что, несмотря на невысокую стоимость, грядущее устройство будет соответствовать стандартам компании.

Что мы знаем о OnePlus Z

По словам близких к компании источников, OnePlus Z получит 6,4-дюймовым экран, три задние камеры и батарею емкостью 4000 мАч.

Если верить слухам, OnePlus Z должны презентовать в середине 2020 года.﻿

Похожие новости:

Первые подробности о камере OnePlus 8T Pro. McLaren Edition в исполнении OnePlus не будет﻿

OnePlus 8 Pro не первым получил «рентгеновское зрение». Отличилась Xiaomi﻿

Камера OnePlus 8 Pro лишится «рентгеновского зрения»﻿

Источник: AndroidAuthority