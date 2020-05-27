Где купить дешевле?

Генеральный директор OnePlus намекнул на скорое появление недорого смартфона

27.05.2020 1218 8

После презентации OnePlus 8 многие поклонники OnePlus были шокированы ценовой политикой компании. Немало фанатов теперь считает, что бренд предал свои корни, но, как оказалось, это не так.

 

Fast Company сообщает, что основатель и генеральный директор OnePlus Пит Лау всё ещё является большим сторонником недорогих смартфонов. Его компания с самого начала выбрала путь «﻿убийцы флагманов»﻿, и заслуженно собрала вокруг себя огромное количество поклонников. Но с каждым годом цены на устройства бренда становились всё выше. Дошло до того, что недавно представленный OnePlus 8 Pro стал самым дорогим флагманов на рынке! Конечно, многие поклонники корпорации возмутились.

 

Но оказалось, что OnePlus не забыла свои корни и по прежнему хочет делать отличные недорогие смартфоны, а дорогие модели бренд выпускает для создания возможности выбора из боольшего количества устройств.

 

Скорее всего, это намёк на OnePlus Z

Генеральный директор OnePlus намекнул на скорое появление недорого смартфона – фото 1

Лау сказал, что на подходе более дешевое устройство, которое сначала будет запущено в Индии, а затем поступит в продажу в Северной Америке и Европе. Новинка, если верить слухам, будет называться OnePlus Z и станет урезанной версией OnePlus 8.


Производитель понимает, что огромная часть потребителей по-прежнему предпочитает доступные телефоны, и их выпуск поможет компании привлечь больше людей в свою экосистему. В противном случае покупатели просто выбирут модели конкурентов, такие как iPhone SE, Google Pixel 3a и различные устройства среднего класса от Samsung.


Лау также заверил фанатов, что, несмотря на невысокую стоимость, грядущее устройство будет соответствовать стандартам компании.

 

Что мы знаем о OnePlus Z

По словам близких к компании источников, OnePlus Z получит 6,4-дюймовым экран, три задние камеры и батарею емкостью 4000 мАч.

 

Если верить слухам, OnePlus Z должны презентовать в середине 2020 года.﻿

 

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Источник: AndroidAuthority

OnePlus OnePlus 8 OnePlus Z
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 27.05.2020

Комментарии

Всего комментариев: 8
 
Максим
Что за глупость ...бренд предал свои корни. Какие корни? InePlus лишь единожды выпустила OnePlus X среднего класса и все. Она всегда позиционировала себя как производителя премиальных устройств. О каких корнях себе придумал автор? В противном случае покупатели просто выбирут модели конкурентов, такие как iPhone SE, Google Pixel 3a и различные устройства среднего класса от Samsung — отсебятина автора, глава компании об том не говорил. Google Pixel 3a прошлогодний смарт с ограниченной территорией продаж, он не представляет угрозу для OnePlus Z. Стас прав, логика и знание темы не ваш конек.
27.05.2020 09:08
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INN
Херня этот убийца-самоубийца флагманов за 1000$. Фотает хреновенько, видео так себе, железо как у других за 500$. Только дисплей хороший, и то 400$ стоить не может. Для лохов.
Что они там лайт версию выпустят за 500$ что ли?)) Воткнут проц 765? конкуренты за 250$ выпускают с такоц хернёй.
27.05.2020 09:55
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Эллиот
Лол, стасоподсос, понимю. Друг, OnePlus выпускала УБИЙЦ флагманов, а потом презентовала САМЫЙ ДОРОГОЙ смартфон на рынке. Он стоит НА ПОРЯДОК дороже предыдущих моделей.
27.05.2020 10:10
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Максим
Ты извини, Эллиот, но ты какую мысль хотел донести? Пишешь убого и только хорошо владеешь написанием заглавных букв. Я писал о "КОРНЯХ" которых не было и отсебятине автора, что будут покупать. А ты о чем?
27.05.2020 10:25
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Эллиот
Погугли пожалуйста значение слова корни.
27.05.2020 11:46
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Максим
Тогда и тебе совет, научись конкретики и отвечать за слова. А так пустозвонство и чванство с твоей стороны, не более
27.05.2020 11:54
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Serhiy Davydovych
выпустите смартфон формата Oneplus Pro7 с размером экрана 6" - и я его куплю... не люблю лопаты )
27.05.2020 08:29
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INN
Купи себе пиксел или Самсунг 6" и пялься в мелкий дисплей в плюсовых очках, какие проблемы? Будет у тебя мертвая батарейка, не почитать не посмотреть и беспонтово поиграть.
27.05.2020 10:04
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OnePlus намекнул на скорое появление недорого смартфона