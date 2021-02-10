OnePlus Nord 3 распаковали на видео за неделю до анонса, подтвердилось улучшение камеры

Будущий хит продаж OnePlus Nord 3 засветился на видео с распаковкой за неделю до анонса. Кроме видеоподтверждения его облика, мы также подтвердили и окончательные технические характеристики устройства.
Хорошо известно, что прототипом этого смартфона стал китайский OnePlus Ace 2V, но новый Nord не станет полным клоном восточного прообраза. Достаточно серьезным изменением станет улучшение возможностей камеры и замена дешевого сенсора Omnivision на 64 Мп на качественный сенсор IMX 890 с оптической стабилизацией.
Ниже коротко приведу все основные характеристики устройства:
Анонс смартфона намечен на 5 июля с ожидаемой ценой 450 Евро.
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Источник: youtube