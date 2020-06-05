OnePlus обновила цикл выхода обновлений OxygenOS

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Смартфоны OnePlus никогда не испытывали проблем с обновлением. Компания среди тех, кто старается выпускать апдейты для своих актуальных флагманов в числе первых и не сильно затягивает с выходом обновлений для более поздних моделей. А еще она стремится поддерживать фирменные аппараты как можно дольше.

Сегодня на своем официальном форуме OnePlus опубликовала сообщение о том, что она внесла коррективы в периодичность выхода обновлений OxygenOS. Отныне вводится следующий график выхода апдейтов:

закрытые бета-версии — два раза в месяц. Такое ПО называется «альфа-сборками» и их выходом компания стремится получить максимальную обратную связь о нововведениях. Каждый раз компания будет набирать около 100 бета-тестеров, а, чтобы оказаться среди них. пользователям нужно будет подать заявку на участие;

открытая бета-версия — ежемесячно одно обновление. Его смогут установить все желающие, чтобы высказать свои предложения и пожелания по работе прошивки;

официальный релиз (OTA) — 1 обновление каждые 1-2 месяца.

В своем послании OnePlus напомнила, что программа бета-тестирования существует уже 4 года и за это время компания получила большое количество отзывов, среди которых 200 тысяч пришлось на сведения о багах. Производитель надеется, что изменение графика выхода обновлений только пойдут на пользу и у разработчиков софта будет больше времени, чтобы исправить ошибки и сделать работу OxygenOS более стабильной.

Источник: oneplus

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