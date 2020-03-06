OnePlus открыта для идей, как сделать OxygenOS лучше

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Давайте начистоту: далеко не всегда производители смартфонов прислушиваются к пожеланиям пользователей. Ряд из них живут в своем мире и считают, что они хорошо знают, в чем на самом деле нуждаются потребители. OnePlus с самого начала своего основания заявляла, что основной лейтмотив ее работы — слышать пользователей и следовать им.

Компания на регулярной основе проводит Open Ears Forum в разных странах мира, чтобы напрямую взаимодействовать с фанатами. OnePlus идет дальше и сегодня анонсировала новую программу, которая получила название OnePlus IDEAS. Ее цель — обратная связь с максимально большим количеством пользователей в части совершенствования и внедрения новшеств в фирменной оболочке OxygenOS.

Производитель надеется, что OnePlus IDEAS станет площадкой для общения с пользователями, где они смогут делиться своими идеями и предложениями в части улучшения программных продуктов компании. Если вы хотите поддержать эту инициативу и вам есть что предложить, отправляйтесь на страницу IDEAS и войдите в свою учетную запись сообщества OnePlus. Теперь вы сможете отправлять в адрес компании свои идеи, направленные на то, чтобы сделать OxygenOS лучше.

На данный момент программа работает в бета-версии и сбор идей продлится до 30 апреля. Всего компания планирует провести в этот период 4 раунда по сбору идей, каждый из которых продлится по 2 недели. Самые активные пользователи не останутся без вознаграждения. Так, каждые две недели будут отбираться 5 пользователей, чьи идеи будут признаны самыми оригинальными. Именно они могут быть впоследствии претворены в жизнь.

Кроме того, новаторов планируют премировать раздачей VIP-билетов на мероприятия компании, а оплату проезда и проживание в гостинице OnePlus возьмет на себя.

Источник: phonearena.com