OnePlus показала альтернативу подэкранным камерам

На дворе 2021 год и у нас еще не решен вопрос полностью цельных дисплеев. Да, отверстия под камеры минимальны, но они есть. Подэкранные камеры уже изобрели, но они не серийные и пока не являются полноценной заменой.
Наверняка эта ситуация и подталкивала компанию OnePlus к размышлению над альтернативными решениями.
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На сайте всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO) стали известны подробности патента, который может являться альтернативным решением в вопросе расположения фронтальных камер в смартфонах от OnePlus.
Согласно иллюстрации и описанию, компания OnePlus обдумывает весьма простой и очевидный вариант – расположит селфи-камеру на очень узкую рамку над дисплеем, прямо в корпусе. Это позволит сделать дисплей полностью цельным не использовать «брови», «капли» и отверстия для модулей камеры.
Действительно решение весьма простое, и немного странно что оно "не популярно" у вендоров.
Так как это только патентная документация, нет данных о том, в какой модели OnePlus будет использовать подобное решение, и увидим ли мы его в этом году.
Будем следить за этой темой.
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Источник: sohu.com
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