OnePlus показала альтернативу подэкранным камерам

10.02.2021 996 2

Согласно новому патент OnePlus ﻿ищет разные места для селфи-камер

На дворе 2021 год и у нас еще не решен вопрос полностью цельных дисплеев. Да, отверстия под камеры минимальны, но они есть. Подэкранные камеры уже изобрели, но они не серийные и пока не являются полноценной заменой.

 

Наверняка эта ситуация и подталкивала компанию OnePlus к размышлению над альтернативными решениями.

 

OnePlus показала альтернативу подэкранным камерам – фото 1

 

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На сайте всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO) стали известны подробности патента, который может являться альтернативным решением в вопросе расположения фронтальных камер в смартфонах от OnePlus.

 

OnePlus показала альтернативу подэкранным камерам – фото 2

 

Согласно иллюстрации и описанию, компания OnePlus обдумывает весьма простой и очевидный вариант – расположит селфи-камеру на очень узкую рамку над дисплеем, прямо в корпусе. Это позволит сделать дисплей полностью цельным не использовать «брови», «капли» и отверстия для модулей камеры.

 

Действительно решение весьма простое, и немного странно что оно "не популярно" у вендоров.

 

Так как это только патентная документация, нет данных о том, в какой модели OnePlus будет использовать подобное решение, и увидим ли мы его в этом году.

Будем следить за этой темой.

 

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Источник: sohu.com﻿

 

OnePlus
Автор: Макс Ходаковский Дата публикации: 10.02.2021

Комментарии

No Mercy 0
one plus 7 pro круто зделано.
10.02.2021 13:53
Sergey Lyuft 0
В смысле блять никто такого не делал? Сделали ещё в meizu 16th
10.02.2021 13:07

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OnePlus показала альтернативу подэкранным камерам