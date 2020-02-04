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OnePlus признали лидером на рынке Индии в премиальном сегменте

04.02.2020 1182 0

Недавний отчет аналитиков Counterpoint Research рассказал нам о том, что OnePlus стала компанией номер один в Индии. И речь идет только о премиальном сегменте, куда входят смартфоны стоимостью выше $415.

 

OnePlus признали лидером на рынке Индии в премиальном сегменте – фото 1

 

Успешным для китайской компании стал 2019 год, когда ей удалось нарастить поставки своих смартфонов на 29%, достигнув рекордного максимума. Сейчас компания контролирует треть индийского рынка премиальных мобильных устройств.

 

К своему успеху компания шла три года, начиная с 2016 года. Аналитики в своем отчете показали, что Apple по отгрузкам смартфонов OnePlus обошла во второй половине 2017 года, а Samsung удалось догнать по итогам 2018 года. На протяжении всего прошлого года OnePlus лидировали по поставкам топовых смартфонов.

 

OnePlus признали лидером на рынке Индии в премиальном сегменте

 

На втором месте по итогам 2019 года стала Samsung, чьи продажи просели на 2%. Но в сегменте устройств ультравысокого класса компании удалось нарастить отгрузку аппаратов, но о каких моделях идет речь, не сообщается.

 

Что касается Apple то ее доля в премиальном сегменте на рынке Индии составляет 20% и в годовом исчислении рост составил 41%. Этого удалось добиться за счет снижения цен на iPhone XR.

 

Источник: news.mydrivers.com

 

 

OnePlus
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 04.02.2020

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OnePlus признали лидером на рынке Индии в премиальном сегменте