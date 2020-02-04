OnePlus признали лидером на рынке Индии в премиальном сегменте

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Недавний отчет аналитиков Counterpoint Research рассказал нам о том, что OnePlus стала компанией номер один в Индии. И речь идет только о премиальном сегменте, куда входят смартфоны стоимостью выше $415.

Успешным для китайской компании стал 2019 год, когда ей удалось нарастить поставки своих смартфонов на 29%, достигнув рекордного максимума. Сейчас компания контролирует треть индийского рынка премиальных мобильных устройств.

К своему успеху компания шла три года, начиная с 2016 года. Аналитики в своем отчете показали, что Apple по отгрузкам смартфонов OnePlus обошла во второй половине 2017 года, а Samsung удалось догнать по итогам 2018 года. На протяжении всего прошлого года OnePlus лидировали по поставкам топовых смартфонов.

На втором месте по итогам 2019 года стала Samsung, чьи продажи просели на 2%. Но в сегменте устройств ультравысокого класса компании удалось нарастить отгрузку аппаратов, но о каких моделях идет речь, не сообщается.

Что касается Apple то ее доля в премиальном сегменте на рынке Индии составляет 20% и в годовом исчислении рост составил 41%. Этого удалось добиться за счет снижения цен на iPhone XR.

Источник: news.mydrivers.com