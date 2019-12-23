Где купить дешевле?

OnePlus рассказала появится ли реклама в прошивке смартфонов

23.12.2019 1186 4

Для ряда производителей смартфонов запуск рекламы на них — осознанный и необходимый шаг, попытка дополнительной монетизации. Так, например, ранее Xiaomi пошла на то, что во все свои смартфоны на MIUI она добавила неотключаемую рекламу в виде небольших баннеров в отдельных приложениях и меню настроек.

 

OnePlus рассказала появится ли реклама в прошивке смартфонов – фото 1


Подобный подход вызвал волну негатива со стороны пользователей, которые были раздражены тем, что производитель начал пичкать аппараты рекламными объявлениями. А вот OnePlus придерживается другого подхода и не считает нужным сдабривать своих пользователей рекламой в прошивке, чтобы попытаться заработать на ней.


Такое заявление сделал глава OnePlus Пит Лау в одном из своих интервью китайским журналистам. В частности, он сообщил, что компания не продвигает рекламу в своей прошивке, как это делают другие производители. По его словам, реклама не несет в себе никакой практической ценности для пользователей, поэтому они не собираются делать этого и впредь.

 

OnePlus рассказала появится ли реклама в прошивке смартфонов


Они считают, что если продукт хорошо сделан, то производитель сможет продать его и заработает на нем. А еще в приоритетах OnePlus не создавать более дешевые устройства, а предлагать те, которые хороши за свои деньги.


Источник: gizmochina.com



OnePlus
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 23.12.2019

Комментарии

Всего комментариев: 4
 
Hryhorian Mykhaylo
А что, Лаки Патчер разве отменили? Но уж если по хорошему - то накатил кастом, и забыл про рекламу))
23.12.2019 19:23
Ответить
Sergey Smirnov
И слава богу, реклама в прошивке это полная лажа.
23.12.2019 19:23
Ответить
SH MEK
не отключаемая? [пункт в настройках приложения " показывать рекомендации" ] — ну да ну да пошел я нахуй
23.12.2019 18:40
Ответить
Video Fan
SH MEK, ну как хочешь мы тебя не посылали если чо ))
23.12.2019 19:32
Ответить

telegram__banner.png
OnePlus рассказала появится ли реклама в прошивке смартфонов