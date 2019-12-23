OnePlus рассказала появится ли реклама в прошивке смартфонов

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Для ряда производителей смартфонов запуск рекламы на них — осознанный и необходимый шаг, попытка дополнительной монетизации. Так, например, ранее Xiaomi пошла на то, что во все свои смартфоны на MIUI она добавила неотключаемую рекламу в виде небольших баннеров в отдельных приложениях и меню настроек.









Подобный подход вызвал волну негатива со стороны пользователей, которые были раздражены тем, что производитель начал пичкать аппараты рекламными объявлениями. А вот OnePlus придерживается другого подхода и не считает нужным сдабривать своих пользователей рекламой в прошивке, чтобы попытаться заработать на ней.





Такое заявление сделал глава OnePlus Пит Лау в одном из своих интервью китайским журналистам. В частности, он сообщил, что компания не продвигает рекламу в своей прошивке, как это делают другие производители. По его словам, реклама не несет в себе никакой практической ценности для пользователей, поэтому они не собираются делать этого и впредь.









Они считают, что если продукт хорошо сделан, то производитель сможет продать его и заработает на нем. А еще в приоритетах OnePlus не создавать более дешевые устройства, а предлагать те, которые хороши за свои деньги.





Источник: gizmochina.com







