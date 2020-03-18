OnePlus решила, что пора менять логотип

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Смена логотипа — отличный повод напомнить о себе целевой аудитории. А еще редизайн фирменного знака говорит о том, что пришло время для качественных изменений. Именно с таким посылом сегодня OnePlus представила свой обновленный логотип.





Кардинального рестайлинга не произошло: изменился шрифт и начертание цифры один. Исполнительный директор OnePlus заявил, что смена дизайна связана с назревшей необходимостью пересмотреть и уточнить различные аспекты, включая стратегию развития и позиционирования бренда, а также культурный фон и изменения в нормативных актах.









Сегодняшний релиз нового логотипа компания не использовала как повод объявить о времени анонса семейства OnePlus 8, как первых носителей нового лого и олицетворение обновленной стратегии. Ходят слухи, что в этом году премьера нового поколения флагманов состоится раньше обычного и ее стоит ждать в середине апреля.









Все указывает на то, что в этом году компания отойдет от практики создавать только премиальные устройства и вновь попробует занять свою нишу в сегменте среднего класса смартфонов. А поможет в этом OnePlus 8 Lite, который должен получить чип Dimensity 1000. И это первый случай, когда компания сделает ставку на чип от MediaTek, а не Qualcomm.





Источник: gizchina







