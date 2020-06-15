OnePlus создает сеть зарядных станций

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Как путешествовать и сократить риск разрядки смартфона до минимума? Самый простой и действенный способ — прихватить с собой портативный аккумулятор. Но OnePlus не ищет легких путей и попытается избавить пользователей от необходимости таскать с собой PowerBank. Она строит инфраструктуру зарядных станций.

Сервис для зарядки устройств

Проникнув в недра прошивки Android 11 Beta 1 для OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro, один из участников сообщества XDA Developers обнаружил указание на то, что компания создает сеть зарядных станций, чтобы помочь пользователям «дозаправить» смартфон.

Зарядные станции получат маячки BLE, которые будут передавать сигнал о своем местонахождении, и пользователь сможет узнать, где можно зарядить гаджет. Как это будет работать на практике и о географии распространения, нам еще предстоит узнать. На данный момент нет информации, когда будет анонсирована сеть зарядных станций.

Первые станции

Но ее развертывание уже началось и один из пользователей выложил в сеть фото «заправочных» станций OnePlus, обнаруженных в аэропорту индийского города Бангалор. По информации источника, зарядная станция получила два порта USB и стандартную универсальную зарядную вилку.

Источник: gizmochina