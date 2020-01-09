OnePlus созывает на свое пресс-мероприятие

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Китайская компания OnePlus опубликовала тизер, которым оповестила о своих планах созвать журналисткую братию на свое очередное пресс-мероприятие. Пройдет оно 13 января в Шэньчжэне и называется «OnePlus 2020 Screen Technology Communication Meeting».





Сама компания не раскрывает подробностей о том, что она намерена показать. Но судя по названию ивента, речь пойдет о какой-то технологии, касающейся дисплея и она вполне может быть реализована в будущих смартфонах компании.





Есть предположение, что все окажется немного прозаичнее — будет анонсирована матрица с частотой обновления 120 Гц, которой станут комплектоваться модели семейства OnePlus 8.









Напомним, что OnePlus стала участником выставки CES 2020, где показала смартфон OnePlus Concept One. Это лишь концепт и полигон для демонстрации того, как можно сделать невидимыми модули основной камеры.





Магия происходит благодаря электрохромному стеклу, которое прикрывает камеру и может становиться затемненным или прозрачным. Аналогичная технология уже нашла свое применение в самолетостроении и в спорткарах.





На данный момент выводить на рынок такой смартфон компания не планирует. Но обещано, что саму технологию продолжат разрабатывать и совершенствовать. Потому вполне возможно, что в каком-то из своих будущих флагманов OnePlus все же предложит «невидимую» камеру.





Источник: phone.cnmo.com







