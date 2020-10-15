OnePlus сжалился над фанатами и удалил встроенные сервисы от Facebook в новой версии OxygenOS

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Китайская компания OnePlus услышала жалобы фанатов и удалила лишний софт от Facebook.

OnePlus 8T﻿

Сегодня день OnePlus – новости идут одна за одной. После презентаций смартфонов OnePlus Nord и OnePlus 8 стало очевидно, что компания «встраивает» в устройства все возможные сервисы Facebook: и приложения, и ПО, собирающее вашу личную информацию. С сегодняшнего дня, после активной критики со стороны фанатов, OnePlus официально прекращает эту практику.

Проблема заключалась в том, что приложения Facebook можно было бы удалить, а вот некоторые скрытые сервисы, причинявшие гораздо больше вреда, не удалялись штатными средствами. Мало того, что данные могли отправляться (и, скорее всего, отправлялись) на сервера американской соцсети, так еще память смартфона могла заметно засоряться лишней информацией.

Сервисы Facebook﻿ в OnePlus

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Фанаты были в бешенстве – они привыкли к почти стоковому OxygenOS, а тут компания проворачивает трюк, за который другие китайские компании страшно ругают. Некоторые прямо заявляли, что не будут приобретать новые устройства OnePlus из-за этой особенности. Возможно, именно из-за этого компания приняла решение откатить все назад.

OnePlus подтвердили, что сервисы Facebook не были предварительно установлены на новый OnePlus 8T, и что будущие устройства не будут включать в себя это ПО. В обозримом будущем на устройствах предустанавливаться будут только приложения от Google, OnePlus и Netflix.

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Источник: inputmag.com



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