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OnePlus тестирует продвинутый ночной режим в OxygenOS

23.03.2020 1068 0

Темный режим — функция довольна полезная и стала трендовой в наши дни. Apple реализовала его в iOS 13. Google предложила его в Android 10. Некоторые отмечают, что с появлением темной темы аккумуляторы стали дольше сохранять заряд. ﻿Правда, не в случае с OLED-экранами. А есть даже те, кто отмечает положительный эффект на самочувствии: голова меньше болит и глаза не так устают.

 

OnePlus тестирует продвинутый ночной режим в OxygenOS – фото 1


Но не все разработчики приложений, например, такие как WhatsApp, не спешат добавлять «темноту» в своих приложениях. Для таких случаев Android 10 предлагает принудительный темный режим, но, к сожалению, он не всегда работает корректно.


Понимая все это и учитывая все возросшую популярность темной темы, компания OnePlus хочет предложить в OxygenOS принудительное «затемнение» для ряда приложений. С какими именно утилитами будет совместима функция, неизвестно.

 

OnePlus тестирует продвинутый ночной режим в OxygenOS – фото 2


На данном этапе компания выпустила бета-версию прошивки с этой фичей для OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro. Активировать ее можно в настройках — «включить темный фон в других приложениях». 


Как скоро продвинутые возможности ночного режима придут на смартфоны OnePlus, неизвестно. Возможно, первыми его получат флагманы семейства OnePlus 8, чью премьеру ждем в середине апреля.

 

Источник: bgr



OnePlus
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 23.03.2020

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OnePlus тестирует продвинутый ночной режим в OxygenOS