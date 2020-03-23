OnePlus тестирует продвинутый ночной режим в OxygenOS

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Темный режим — функция довольна полезная и стала трендовой в наши дни. Apple реализовала его в iOS 13. Google предложила его в Android 10. Некоторые отмечают, что с появлением темной темы аккумуляторы стали дольше сохранять заряд. ﻿Правда, не в случае с OLED-экранами. А есть даже те, кто отмечает положительный эффект на самочувствии: голова меньше болит и глаза не так устают.





Но не все разработчики приложений, например, такие как WhatsApp, не спешат добавлять «темноту» в своих приложениях. Для таких случаев Android 10 предлагает принудительный темный режим, но, к сожалению, он не всегда работает корректно.





Понимая все это и учитывая все возросшую популярность темной темы, компания OnePlus хочет предложить в OxygenOS принудительное «затемнение» для ряда приложений. С какими именно утилитами будет совместима функция, неизвестно.





На данном этапе компания выпустила бета-версию прошивки с этой фичей для OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro. Активировать ее можно в настройках — «включить темный фон в других приложениях».





Как скоро продвинутые возможности ночного режима придут на смартфоны OnePlus, неизвестно. Возможно, первыми его получат флагманы семейства OnePlus 8, чью премьеру ждем в середине апреля.

Источник: bgr







