OnePlus тестирует продвинутый ночной режим в OxygenOS
Темный режим — функция довольна полезная и стала трендовой в наши дни. Apple реализовала его в iOS 13. Google предложила его в Android 10. Некоторые отмечают, что с появлением темной темы аккумуляторы стали дольше сохранять заряд. Правда, не в случае с OLED-экранами. А есть даже те, кто отмечает положительный эффект на самочувствии: голова меньше болит и глаза не так устают.
Но не все разработчики приложений, например, такие как WhatsApp, не спешат добавлять «темноту» в своих приложениях. Для таких случаев Android 10 предлагает принудительный темный режим, но, к сожалению, он не всегда работает корректно.
Понимая все это и учитывая все возросшую популярность темной темы, компания OnePlus хочет предложить в OxygenOS принудительное «затемнение» для ряда приложений. С какими именно утилитами будет совместима функция, неизвестно.
На данном этапе компания выпустила бета-версию прошивки с этой фичей для OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro. Активировать ее можно в настройках — «включить темный фон в других приложениях».
Как скоро продвинутые возможности ночного режима придут на смартфоны OnePlus, неизвестно. Возможно, первыми его получат флагманы семейства OnePlus 8, чью премьеру ждем в середине апреля.
Источник: bgr
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