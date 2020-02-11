OnePlus выпустит скоростной PowerBank

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OnePlus — один из известных и популярных брендов, который занимается не только выпуском смартфонов, но и аксессуаров к ним. Есть у компании и опыт создания портативного аккумулятора на 10000 мАч, который увидел свет в 2015 году и отличался от конкурентов стильным дизайном.

Но с тех пор компания так и не решилась на расширение модельного ряда фирменных PowerBank, а выпуск первенца был благополучно завершен. И вот сейчас OnePlus вернулась к идее создать собственный портативный аккумулятор. В пользу этого говорит пост главы компании Пита Лау, который он опубликовал на своей странице в Twitter. В частности, он решил поинтересоваться у пользователей, хотели ли бы они получить PowerBank с быстрой зарядкой.





Похоже, что таким образом компания лишь заигрывает с широкой аудиторией и уже приготовила сюрприз в виде портативного аккумулятора с поддержкой технологии быстрой зарядки.





Когда компания намерена представить новинку, нет никаких сведений. Возможно, ее анонс состоится одновременно с премьерой серии OnePlus 8. Напомним, что новое поколение флагманов может дебютировать уже в конце марта или в апреле нынешнего года.





Источник: themobileindian.com