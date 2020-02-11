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OnePlus выпустит скоростной PowerBank

11.02.2020 1374 0

OnePlus — один из известных и популярных брендов, который занимается не только выпуском смартфонов, но и аксессуаров к ним. Есть у компании и опыт создания портативного аккумулятора на 10000 мАч, который увидел свет в 2015 году и отличался от конкурентов стильным дизайном.

 

Но с тех пор компания так и не решилась на расширение модельного ряда фирменных PowerBank, а выпуск первенца был благополучно завершен. И вот сейчас OnePlus вернулась к идее создать собственный портативный аккумулятор. В пользу этого говорит пост главы компании Пита Лау, который он опубликовал на своей странице в Twitter. В частности, он решил поинтересоваться у пользователей, хотели ли бы они получить PowerBank с быстрой зарядкой.

 

OnePlus выпустит скоростной PowerBank – фото 1

OnePlus выпустит скоростной PowerBank – фото 2


Похоже, что таким образом компания лишь заигрывает с широкой аудиторией и уже приготовила сюрприз в виде портативного аккумулятора с поддержкой технологии быстрой зарядки.

 

OnePlus выпустит скоростной PowerBank – фото 3


Когда компания намерена представить новинку, нет никаких сведений. Возможно, ее анонс состоится одновременно с премьерой серии OnePlus 8. Напомним, что новое поколение флагманов может дебютировать уже в конце марта или в апреле нынешнего года.


Источник: themobileindian.com

OnePlus PowerBank
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 11.02.2020

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OnePlus выпустит скоростной PowerBank