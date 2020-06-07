OnePlus Z: дата анонса, характеристики и прочие последние подробности

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Вот он, сбалансированный, симпатичный и по разумной цене смартфон от OnePlus. Не за $700, а гораздо дешевле. Возможно, такими словами будут сопровождаться новости об анонсе OnePlus Z. Невысокая цена при достойных характеристиках — должна стать его козырем.

Когда ждать

Подкинуть инфоповод с собственной презентацией OnePlus Z может 14 июля. По крайней мере, такие предположения высказывают инсайдеры, но гарантировать достоверность сведений, никто не может. Тем более, что звучат прогнозы, что все эти перипетии с коронавирусом могут вынудить отложить выход OnePlus Z.

Что предложит

Помимо предполагаемого времени анонса смартфона, источник рассказал о его характеристиках. Новинка может предложить AMOLED‑дисплей диагональю 6,5 дюйма, процессор Snapdragon 765G, аккумулятор емкостью 4000 мАч с быстрой 30-ваттной зарядкой, 8/12 Гб оперативной памяти и 128/256 Гб постоянной. Более ранние слухи ориентировали нас на наличие чипа Dimensity 1000 от MediaTek, который по производительности превосходит Snapdragon 765G.

Работать OnePlus Z будет на фирменной прошивке OxygenOS 10 на базе Android 10 и основная камера будет тройной: 48 Мп + 12 Мп (широкоугольный датчик) + 13 Мп (телеобъектив). Для селфи приготовили модуль на 16 Мп. В цветовой палитре корпусов точно найдется место черному, синему и белому цветам.

За сколько будут продавать

Напомним, что в своих интервью руководство OnePlus не только не отрицало, но и достаточно прямо указывало на свое желание выпустить более доступный смартфон. Возможно, им и станет OnePlus Z. Зачем этот аппарат компании? Привлечь внимание и увеличить армию пользователей. По слухам, завлекать пользователей планируют смартфоном с ценником около $500.

Источник: twitter

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