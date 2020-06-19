OnePlus Z (OnePlus Nord) будет стоить столько же сколько в свое время и OnePlus One?

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Еще в 2014 году про OnePlus мало кто слышал, а в 2020 году ее имя у многих на слуху и ее смартфоны нередко называют в числе лучших топовых продуктов. Особое восхищение на заре становления компании вызывал тот факт, что свои аппараты она предлагала за минимальные деньги. Но уже сейчас она пробует играть на территории флагманов от А-брендов, и цены поползли вверх.

Шок-цена

Начиналось все с ценника в $299, ведь именно столько просили за базовую версию OnePlus One. А если мы вам скажем, что в 2020 году компания вновь выпустит смартфон с аналогичной ценой? Возможно, соучредитель OnePlus Карл Пей намекает нам на то, что такое может случиться.

Неожиданно на своей странице в Twitter он опубликовал пост, которым напомнил о первенце компании — OnePlus One. Есть те, кто считает, что Карл Пей не случайно вспомнил о смартфоне. Якобы таким образом он хочет донести мысль о том, что за OnePlus Z или OnePlus Nord могут запросить столько же — $299.

Если так и случится, то, обладая чипом Snapdragon 765G, 90-герцовым AMOLED-дисплеем и быстрой 30-ваттной зарядкой он может стать хитом продаж.

Источник: androidcentral

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