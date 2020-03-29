OnePlus Z — продолжение OnePlus X

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OnePlus 8 Lite — новый аппарат в среднем ценовом сегменте. Точнее, это должен быть флагман по вдвое меньшей цене. Скорее всего, именно так компания будет позиционировать новинку. Нас уже приучили инсайдеры к мысли, что аппарат будет именоваться OnePlus 8 Lite. Но, возможно, у компании другое видение нейминга модели.

Так, на днях редактор ресурса XDA Developers Макс Вайнбах сообщил о том, что компания готовит продолжение OnePlus X. При этом он не конкретизировал, как будет называться новинка и какие характеристики она получит. Вчера он решил внести в ясность в свое предсказание.

В частности, он заявил, что новый среднего уровня аппарат будет именоваться OnePlus Z и в плане характеристик он должен соответствовать тем представлениям, которые мы имеем в отношении OnePlus 8 Lite. Похоже, что вместо лайт-версии флагмана дебютирует OnePlus Z и, возможно, он станет родоначальником новой линейки в модельном ряду компании.

Можно ожидать, что OnePlus Z будет смартфоном на базе чипа Dimensity 1000, предложит AMOLED-экран диагональю 6,4 дюйма и разрешением FullHD+. Частота обновления картинки составит 90 Гц.

Его должны оснастить 8 Гб оперативки, флеш-накопителем на 128/256 Гб, аккумуляторной батареей емкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 30 Вт. Основная камера получит три датчика 48 Мп + 12 Мп + 16 Мп. Ценник на смартфон в таком исполнении может быть в районе $510. Ожидаемое время дебюта — середина апреля, одновременно с серией OnePlus 8.

Источник: twitter

Изображение OnePlus 8 от известного инсайдера﻿

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