OnePlus запатентовала концепт полноэкранного смартфона с интересной основной камерой

1996

Одним из элементов, который оказался в центре творчества смартфоностроителей, стала основная камера. Производители придумывают различные способы как обыграть ее, а OnePlus так и вовсе может в будущем реализовать «невидимые» модули. Есть в арсенале компании и другие варианты, как обыграть тыльную камеру.









Ресурс LetsGoDigital, который специализируется на поиске различных интересных патентов, сообщил о том, что OnePlus придумала оригинальную систему камер. Информация была найдена в базе данных сайта Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO).





Похоже, что компания среди тех, кто раздумывает на тем, как встроить фронтальную камеру под дисплей, избегая необходимости делать какие-то вырезы или «сверлить» отверстия в экране. В понимании инженеров, основная камера должна быть круглой с несколькими датчиками изображения и максимально их может быть четыре. Причем они раздумывают над различными вариантами месторасположения сенсоров и светодиодной вспышки.





Обращает на себя внимание то, что есть вероятность, что датчики могут становиться «невидимыми» благодаря «задвижке» или подвижной крышки, закрывающей модули. По логике такое решение обеспечит защиту объективов камер от повреждений и загрязнений. Но практическое исполнение такого решения и его целесообразность вызывает вопросы.





Источник: nl.letsgodigital.org







