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OnePlus запатентовала концепт полноэкранного смартфона с интересной основной камерой

05.02.2020 1996 2

Одним из элементов, который оказался в центре творчества смартфоностроителей, стала основная камера. Производители придумывают различные способы как обыграть ее, а OnePlus так и вовсе может в будущем реализовать «невидимые» модули. Есть в арсенале компании и другие варианты, как обыграть тыльную камеру.

 

OnePlus запатентовала концепт полноэкранного смартфона с интересной основной камерой – фото 1


Ресурс LetsGoDigital, который специализируется на поиске различных интересных патентов, сообщил о том, что OnePlus придумала оригинальную систему камер. Информация была найдена в базе данных сайта Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO).

 

OnePlus запатентовала концепт полноэкранного смартфона с интересной основной камерой – фото 2


Похоже, что компания среди тех, кто раздумывает на тем, как встроить фронтальную камеру под дисплей, избегая необходимости делать какие-то вырезы или «сверлить» отверстия в экране. В понимании инженеров, основная камера должна быть круглой с несколькими датчиками изображения и максимально их может быть четыре. Причем они раздумывают над различными вариантами месторасположения сенсоров и светодиодной вспышки.

 

OnePlus запатентовала концепт полноэкранного смартфона с интересной основной камерой – фото 3


Обращает на себя внимание то, что есть вероятность, что датчики могут становиться «невидимыми» благодаря «задвижке» или подвижной крышки, закрывающей модули. По логике такое решение обеспечит защиту объективов камер от повреждений и загрязнений. Но практическое исполнение такого решения и его целесообразность вызывает вопросы.


Источник: nl.letsgodigital.org



OnePlus
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 05.02.2020

Комментарии

Всего комментариев: 2
 
INN
В стиле Хелло Мото
05.02.2020 19:24
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Денис
А по мне - так нормальное решение
05.02.2020 17:28
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OnePlus запатентовала концепт полноэкранного смартфона с интересной основной камерой