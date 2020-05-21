Oppo A52, Oppo A72, Oppo A91 и другие смартфоны Oppo теперь официально в Украине

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Oppo — один из крупнейших производителей смартфонов. Но вне китайского рынка эта компания не слишком хорошо известна и в последнее время ее усилия направлены на то, чтобы массовый потребитель вне Китая узнал и начал доверять устройствам этого бренда. В числе стран, где Oppo хочет закрепиться, значится и Украина.

Сегодня компания официально вывела на украинский рынок смартфоны А-серии — не самые дорогие устройства в портфолио бренда с ориентиром на молодежь. Это логично, учитывая узнаваемость бренда и тот факт, что премиальные устройства бренда не «пойдут» в Украине из-за высокой стоимости. Всего было представлено пять моделей: от самого простого Oppo A12 до одного из спорных аппаратов — Oppo A91.

Oppo A12 — одна из бюджетных моделей серии. Главное ее преимущество — батарейка на 4230 мАч. В активе устройства 4 Гб оперативной памяти, 64 Гб встроенной и сдвоенная камера на 13 Мп.

Oppo A31 построен на базе чипа Helio P35, обладает 4 Гб ОЗУ и 64 Гб ПЗУ, аккумулятором емкостью 4230 мАч и 6,5-дюймовым дисплеем разрешением HD+. В наличии фронталка на 8 Мп и тройная основная камера 12 Мп + 2 Мп + 2 Мп. Оценили смартфон в магазине Алло в 4 499грн.

За сумму 5 999грн. предлагают приобрести Oppo A52 в версии с 4/64 Гб памяти. Смартфон укомплектовали 6,5-дюймовым экраном разрешением FullHD+, чипом Snapdragon 665, аккумулятором на 5000 мАч, NFC, быстрой зарядкой на 18 Вт, селфи-модулем на 8 Мп и тройной камерой на тыльной стороне 12 Мп + 8 Мп + 8 Мп.

Будет официально продаваться в Украине и Oppo A72. В его активе 6,5-дюймовый дисплей разрешением FullHD+, стереодинамики, NFC, четверная тыльная камера 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп, процессор Snapdragon 665, 4/128 Гб памяти и емкая батарейка на 5000 мАч с зарядкой мощностью 18 Вт. Поставляется смартфон с предустановленной Android 10 на базе ColorOS 7.1. Запросили за него 7 999грн.

Выходит на украинский рынок Oppo A91, обладающий AMOLED-экраном разрешением HD+ и чипом Helio P70. Укомплектовали его 8/128 Гб памяти, аккумулятором на 4025 мАч с быстрой 20-ваттной зарядкой, фронтальной 16 Мп камерой и квадрокамерой с главным датчиком на 48 Мп. Предложили NFC, но операционная система — Android 9.0. Доступен смартфон по цене 9 999грн.