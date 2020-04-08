Oppo AirVOOC — мощная беспроводная зарядка на 40 Вт

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На предстоящей 13 апреля презентации, наряду с флагманом Ace 2, Oppo должна представить широкой аудитории беспроводную зарядку AirVOOC с индексом OAWV01. Док-станция уже прошла сертификацию в Wireless Power Consortium (WPC) на соответствие стандарту Qi, позволяющему передавать энергию посредством магнитной индукции. Напомним, что Oppo стала участником консорциума WPC в январе 2019 года.

Изображения док-станции дают понимание, что она получит необычный овальный корпус, а на ее обратной стороне имеются вентиляционные отверстия, которые указывают на наличие внутри вентилятора для охлаждения. Но главная фишка AirVOOC в том, что она позволит заряжать устройства по беспроводу на мощности 40 Вт. И именно поддержку такой беспроводной зарядки должен получить флагман Ace 2.

Маркировка на корпусе док-станции указывает также на поддержку проводной зарядки мощностью 65 Вт. Ранее вице-президент Oppo заявлял о намерении компании выпустить в этом году беспроводную док-станцию, а это означает, что она поступит в продажу уже в этом году. Почти наверняка, поддержка беспроводной зарядки до 40 Вт появится и в других устройствах компании, а также ее могут реализовать в смартфонах прочих суббрендов BBK.

Источник: mydrivers