Oppo экспериментирует со смартфонами-слайдерами и боковой выдвижной фронталкой

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Oppo среди тех компаний, кто идет по пути максимальной безрамочности и в случае с Find X проблему размещения фронтальной камеры решили посредством внедрения механизма слайдера. Все камеры спрятали внутри корпуса и доступ к ним открывается, если сдвинуть переднюю панель вниз.





Сама идея слайдеров, как привет из 2000-х не особо прижилась на рынке и многие предпочли импровизировать с вырезами и «челками» в экранах, а также выдвижными модулями. Но, похоже, сама Oppo идею смартфона-слайдера не забросила и ищет пути как оригинальнее обыграть такое решение.





В сети появился патент, который получила Oppo. На эскизах показано различное исполнение краев выдвижной части. В понимании дизайнеров и инженеров можно предложить оригинальный зигзагоподобный или волнистый рисунок, оформить «разрыв» в форме треугольника, полукруга или предложить наклонную прямую.





Есть даже вариант модуля перископа, но он находится не на верхней грани, а на правой стороне и выезжает в сторону. Все предложенные модели подразумевают наличие основной сдвоенной камеры и светодиодной вспышки по центру верхней тыльной части или в верхнем левом углу.





Источник: pricebaba.com







