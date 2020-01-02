Oppo F15: дата анонса и характеристики

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Те, кто следит за развитием Oppo, помнят, что линейка F в модельном ряду компании олицетворяет собой концентрацию устройств среднего уровня. Рассчитаны они на массового потребителя, хотя ценники у них были отнюдь не «китайскими» в плане доступности.





Не так давно стало известно, что в скором времени серия пополнится новинкой Oppo F15, а первой страной, где ее можно будет купить станет Индия. Сегодня компания сообщила, что премьера смартфона состоится 16 января.









Кроме того, было решено раскрыть ряд его характеристик. В частности, производитель указал на наличие 8 Гб оперативной памяти, дисплейного сканера отпечатков пальцев, быстрой зарядки VOOC 3.0 и камеры на 48 Мп. Судя по этим параметрам, очень похоже, что Oppo F15 станет глобальной версией Oppo A91, который в декабре был представлен в Китае.









Напомним, что Oppo A91 построен на базе Helio P70, обладает 6,4-дюймовым AMOLED-дисплеем разрешением FullHD+, флеш-накопителем на 128 Гб и операционной системой Android 9.0 Pie с фирменной надстройкой ColorOS 6.1.









В его арсенале аккумулятор емкостью 4025 мАч, фронталка на 16 Мп и квадрокамера на тыльной стороне: 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп.





Источник: gsmarena.com







