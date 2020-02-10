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Oppo Find X2: как он выглядит

10.02.2020 1061 3

Постепенно в сети всплывают слухи о Oppo Find X2. Это означает одно — неизбежное приближение анонса. Компания и не скрывает того, что планирует показать эту модель в рамках своего участия в выставке MWC 2020. Ожидается, что новинка нацелена на тех, кто хочет получить стильный смартфон и тех, кто любит мобильную фотографию, а также хочет максимум от устройства. 

 

Oppo Find X2: как он выглядит – фото 1


В сети появился рендер предполагаемого Oppo Find X2, позволяющий оценить его дизайн. Выглядит смартфон внушительно и несмотря на то, что он олицетворяет собой типичный современный флагман, его не спутаешь с другими устройствами.

 

Oppo Find X2: как он выглядит


Рамки по периметру дисплея уменьшали как могли и нужный эффект полноэкранности достигается за счет достаточно тонкого подбородка, а также небольшого «кругляша» фронтальной камеры, в основе которой лежит датчик Sony IMX616 на 32 Мп. Предпочтение отдано изогнутой OLED-панели с частотой обновления 120 Гц и в нее встроили сканер отпечатков пальцев.

 

Oppo Find X2: как он выглядит – фото 3


На тыльной панели установили систему из трех датчиков, один из которых перископический и другой достаточно внушительных размеров. По слухам, основная камера получит 48 Мп датчик Sony IMX689 и будет здесь сенсор Sony IMX708.

 

Oppo Find X2: как он выглядит – фото 4


Ожидается, что Oppo Find X2 предложит чип Snapdragon 865, оперативную память LPDDR5, технологию быстрой зарядки мощностью 65 Вт, сопроцессор для Oppo M1 для управления энергопотреблением и чип NFC.


Источник: toutiao.com



Oppo Find X2 Oppo
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 10.02.2020

Комментарии

Всего комментариев: 3
 
Amir Mag
Надеюсь он будет выглядить не так
11.02.2020 05:20
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INN
Уже за 865 переплата 100$
11.02.2020 04:16
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Amir Mag
INN, больше
11.02.2020 05:20
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Oppo Find X2: как он выглядит