Oppo Find X2 Lite: в сеть выложили рендеры и характеристики смартфона

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В прошлом месяце свет увидели Oppo Find X2 и Find X2 Pro, которые стали супермощными флагманами и предложили одни из лучших дисплеев на рынке. Компания не смогла удивить новинками и предлагает их за достаточно большие деньги. Сложно ожидать, что они смогут снискать большую популярность. Возможно, выстрелить удастся лайт-версии.

Ресурс Winfuture смог раздобыть изображения и характеристики Oppo Find X2 Lite. По своим характеристикам новинка очень смахивает на будущий OnePlus Z, но вместо чипа MediaTek здесь предложили SoC от Qualcomm и на задней панели предложили квадрокамеру.

Сообщается, что смартфон оснастили 6,4-дюймовой AMOLED-панелью разрешением 2340х1080 пикселей с каплей-выемкой для 32 Мп селфи-камеры и наэкранным сканером отпечатков пальцев. Внутри должен скрываться чип Snapdragon 765G со встроеным 5G-модемом Snapdragon X52.

Смартфон будет поставляться с 8 Гб оперативной памяти, флеш-модулем на 128 Гб и аккумуляторной батареей емкостью 4025 мАч. Основная камера обладает четырьмя модулями и выбор пал на датчики 48 Мп + 8 Мп (широкоугольный) + 2 Мп (макросъемка) + 2 Мп (датчик глубины).

Oppo Find X2 Lite предложит чип NFC, порт USB Type-C, поддержку Wi-Fi 6 и быструю 30-ваттную зарядку. Работать аппарат станет под управлением оболочки ColorOS 7 на основе Android 10. Ожидается, что в Европе смартфон будут предлагать за 500 евро.

Источник: winfuture