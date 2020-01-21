Oppo Find X2 может получить датчик Sony IMX708

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Вчера стало известно, что флагманы таких компаний как Huawei, OnePlus и Oppo получат новый датчик Sony IMX708. Есть прогноз, что дебютирует сенсор в новом премиальном устройстве Sony. Были предположения, что разрешение датчика изображения составит 52 Мп, и именно он станет главным в основной камере Huawei P40 Pro.









Но сегодня с просторов Поднебесной пришла информация, что Sony IMX708 будет разрешением 48 Мп и размер сенсора составит 1/1,3ʺ, а светосила f/1.7. Информатор также сообщил о том, что Sony готовит к анонсу датчик изображения Sony IMX689.





Заявил он и о том, что на рынок должна выйти модель, где на тыльной стороне установят модуль Sony IMX708, а в основе фронталки будет лежать сенсор Sony IMX616 и его разрешение, предположительно, составит 32 Мп. Предполагается, что речь идет о Oppo Find X2, чей анонс состоится в первом квартале нынешнего года.





Что касается Oppo Find X2, то смартфону приписывают OLED-дисплей диагональю 6,5-дюйма разрешением 3168х1440 пикселей с частотой обновления 120 Гц. Он должен базироваться на Snapdragon 865 и получит модем Snapdragon X55 для работы в сетях пятого поколения. Обещают оперативную память стандарта LPDDR5 и флеш-модуль UFS 3.0.





Источник: gizmochina.com







