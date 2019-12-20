Oppo Find X2 может стать родоначальником тренда с камерой под экраном

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Китайская компания Huaxing Optoelectronics, специализирующаяся на выпуске дисплеев, сообщила о том, что в 2020 году стартует серийное производство матриц с технологией подэкранных камер. Ожидается, что новая дисплейная панель найдет свое применение в коммерческих смартфонах Oppo.





Напомним, что еще летом нынешнего года Oppo показала технологию, где фронталка спрятана под экран смартфона. А чуть больше недели назад компания провела в Китае конференцию Inno Day 2019, в рамках которой показала прототип мобильного устройства с подэкранным селфи-модулем.





Стоит отметить, что аппарат выглядел вполне работоспособным и на нем была установлена гибкая AMOLED-матрица от Huaxing Optoelectronics. Именно этот факт позволил предположить, что Oppo окажется в числе тех, кто первым выпустит смартфон с технологией подэкранной камеры. Журналисты Android Authority даже смогли ближе познакомиться с аппаратом от Oppo и от него у них остались приятные впечатления.





Учитывая тот факт, что на следующий год запланирована премьера флагмана Oppo Find X2, есть предположения, что именно в нем и дебютирует новая технология. А как на самом деле будут развиваться события, и кто первым выпустит смартфон с подэкранной фронтальной камерой, узнаем не ранее следующего года.





Источник: news.mydrivers.com







