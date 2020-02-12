Oppo Find X2 получил дисплей с частотой 120 Гц

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Несмотря на всю истерию вокруг коронавируса и боязнь подцепить «заразу» при большом скоплении людей, Oppo от участия в MWC 2020 не отказалась. И это при условии, что «брат» и другая «дочка» BBK компания Vivo не приедет и свой новенький Apex покажет позже. Ради чего Oppo едет на MWC 2020?

Цель — показать миру имиджевый и премиальный Oppo Find X2. Возможно, ему в пару еще дадут и Oppo Find X2 Pro. Сегодня компания подтвердила, что новый флагман удостоится дисплея разрешением 2К с частотой обновления 120 Гц и частотой дискретизации 240 Гц. Есть поддержка HDR, охват цветовой гаммы 100% DCI-P3 и яркость составила до 1200 нит.









По тем слухам, что ранее появлялись в сети, Oppo Find X2 получит OLED‑дисплей диагональю 6,5 дюйма, флагманский чип Snapdragon 865, фирменный сопроцессор Oppo M1 для экономного расхода энергии, фронталку Sony IMX616 на 32 Мп и проприетарную быструю зарядку мощностью 65 Вт.

На тыльной стороне установят ансамбль из нескольких датчиков и солировать станет 48 Мп сенсор Sony IMX689, созданный совместными усилиями японской компании и Oppo. Обещают широкоугольный модуль Sony IMX708 и перископический датчик.









Можно ожидать наличие оперативки LPDDR5, порта USB Type-C и поддержку Wi-Fi 6. Презентация Oppo Find X2 назначена на 22 февраля.





Источник: phone.cnmo.com







