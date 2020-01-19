Oppo Find X2 получит QuadHD+ дисплей со 120 Гц

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С ориентиром, прежде всего, на китайских технологических гиков в 2018 году свет увидел Oppo Find X. Для своего времени смартфон был диковинкой в части реализации раздвижной конструкции со спрятанными внутрь камерами. Теперь компания готовится вывести на рынок преемника Oppo Find X2, который, несмотря на ожидания, не получит подэкранную фронтальную камеру.

Сама компания не скрывает, что новинка дебютирует и заявляет о том, что она получит лучший дисплей, чем предлагал предшественник. Инсайдеры говорят о том, что это будет AMOLED-панель от Samsung диагональю около 6,5 дюйма разрешением 3168х1440 пикселей.

Предложат набирающую популярность в наши дни частоту обновления 120 Гц, а в настройках пользователи смогут выбрать разрешение FullHD+ или QuadHD+, кадровую частоту 60 Гц или 120 Гц. Но если в случае с предшественником обошлись без какого-либо выреза в дисплее, то в случае в Oppo Find X2 стоит ждать «кругляшок» под селфи-модуль.

Точно известно, что «сердцем» новинки станет платформа Snapdragon 865 и предложат поддержку сетей пятого поколения благодаря 5G‑модему Snapdragon X55. В сети также мелькали предсказания, что Oppo Find X2 получит новейший датчик Sony 2×2 On-Chip Lens (OCL), повышающий качество снимков в условиях плохого внешнего освещения. Премьера флагмана должна состояться в первом квартале нынешнего года.

Источники: toutiao, gizmochina

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