Oppo Find X2 представят на MWC 2020

313

В этом месяце стартует одна из главных выставок мобильной индустрии — MWC 2020. Пройдет она в Барселоне и на нее съедется огромное количество компаний, чтобы показать свои новые продукты и разработки. Приедет на выставку и компания Oppo.





Сегодня она официально подтвердила свое участие в MWC 2020, а также назвала дату официального пресс-мероприятия — 22 февраля. Центральным событием станет премьера Oppo Find X2, а также стоит ждать анонс его Pro-версии.





О флагмане известно, что он предложит чип Snapdragon 865, дисплей диагональю 6,5 дюйма разрешением 3168х1440 точек и частотой обновления 120 Гц, фронталку на 32 Мп и тройную основную камеру, где два датчика Sony IMX689 и Sony IMX708.





Впервые участником MWC станет компания Realme — «дочка» Oppo. Сделает она это для того, чтобы показать свой флагман с поддержкой 5G. Предположительно им станет Realme X50 Pro 5G. А еще компания намерена анонсировать свой первый смарт-телевизор и не исключено, что на выставку привезут и первый фитнес-браслет Realme.





Источник: gsmarena.com







