Oppo Find X2 Pro признан одним из лучших смартфонов для показа видеоконтента

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Oppo Find X2 Pro стал первым устройством компании, получившим аккредитацию YouTube Signature Devices. По факту смартфон был признан одним из лучших устройств для воспроизведения видеоконтента.





Рейтинг Signature Devices был представлен в 2018 году и состоит из смартфонов, чье программное и аппаратное обеспечение позволяет предоставить пользователям наилучшие возможности YouTube. Это включает в себя не только поддержку HDR, но также такие параметры как возможность просмотра 360º видео, 4K-видео и видео с высокой частотой кадров.









Это еще не все, OEM-устройства также должны быть совместимы с профилем VP9 2 для декодирования видео. Это означает, что смартфон потребляет на 30% меньше полосы пропускания, не влияя на общее качество воспроизведения видео. Должна быть и поддержка технологии DRM YouTube для видеоконтента премиум-класса, подаваемого через YouTube Premium.









Напомним, что Oppo Find X2 Pro предлагает 6,7-дюймовый Super AMOLED‑дисплей разрешением 3168х1440 точек с частотой обновления 120 Гц. Есть поддержка HDR10+, частота отклика сенсорного слоя составила 240 Гц и уровень яркости 800 нит.





Интересно, что в список YouTube Signature Devices не попал флагман Oppo Find X2, который предлагает такой же дисплей, как и Pro-версия. Возможно, YouTube включает в рейтинг только топовые устройства серий.





На данный момент список лучших устройств для видеоконтента включает в себя 45 Android-устройств. Среди них OnePlus 7T, OnePlus 7 Pro, OnePlus 7, ASUS ROG Phone II, LG G8X ThinQ, LG V50 ThinQ, Huawei P30/P30 Pro, серия Samsung Galaxy S10, линейка Huawei Mate 20, Sony Xperia XZ3, HTC U12+, Xiaomi Mi 8, Nokia 8 Sirocco, смартфоны Google Pixel второго, третьего и четвертого поколения, семейство Huawei P20 и другие модели.

Источник: 9to5google







