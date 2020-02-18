Oppo хочет производить чипы для собственных смартфонов

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Oppo является одним из крупнейших производителей смартфонов и ряд его моделей наделены уникальными чертами. Но построены они на базе стандартных аппаратных платформ от других производителей: Qualcomm и MediaTek. Еще в прошлом году в сети появилась информация, что Oppo всерьез взялась за создание собственных однокристальных систем.





Уже даже назвали и имя первенца — M1. На деле оказалось, что это фирменный сопроцессор, задача которого оптимизация энергопотребления. Но это вовсе не означает, что свой фирменный мобильный процессор компания не намерена создать.





Со ссылкой на внутреннюю записку одного из сотрудников Oppo, китайские источники сообщили о том, что в компании действует программа Mariana Plan, в рамках которой и предусмотрено создание собственного чипа. В течение трех лет Oppo намерена инвестировать в эту область более $7 млрд. Инвестиции немаленькие и явно свидетельствуют о серьезности намерений компании создать фирменную аппаратную платформу.





Не сказано о сроках, когда первый чип Oppo дебютирует и к какому сегменту SoC он будет относиться. Скорее всего, первенец будет ориентирован на бюджетные устройства и не будет предлагать запредельных мощностей. Добавим, что свои собственные чипы пыталась создавать и Xiaomi. Но дальше выпуска Surge S1 в 2017 году дело не пошло. Правда, периодически в сети всплывают слухи, что Surge S2 все же дебютирует.





Источник: cnbeta.com







