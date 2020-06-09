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Oppo и OnePlus: не ждите большого чуда от первых подкэранных камер

09.06.2020 578 0

Вчера китайская компания Visonox, которая специализируется на производстве дисплеев, объявила о том, что она находится в шаге от массового производства матриц для подэкранных камер. Было обещано, что первые смартфоны с камерами под дисплеями появятся уже скоро, но вот чье это будет устройство, озвучено не было.

 

Oppo и OnePlus: не ждите большого чуда от первых подкэранных камер – фото 1


Умерьте ожидания


Естественно, что анонс новой технологии не остался незамеченным со стороны производителей смартфонов и ряд из них решили убавить позитивный настрой пользователей. Так, вице-президент Oppo заявил о том, что не стоит возлагать больших надежд на подэкранную камеру.

 

Oppo и OnePlus: не ждите большого чуда от первых подкэранных камер – фото 2


Он отметил, что, безусловно, сама технология интересна, но несовершенна. На первых порах будет сложно добиться хорошего качества снимков. Только по мере того, как технология будет развиваться и ее станут совершенствовать, можно будет говорить о том, что она самодостаточна и позволяет получить желаемый результат.


Поделился своим мнением с пользователями на своей странице в Weibo и менеджер по продуктам OnePlus Чжан Сюань. Он высказался в пользу того, что первый коммерчески смартфон с подэкранной камерой появится во второй половине нынешнего года. Но сама технология несовершенна.


Ждем результата


Нам остается только дождаться выхода первого смартфона с экраном от Visonox, чтобы проверить удалось ли компании добиться достаточной прозрачности матрицы в месте расположения фронталки, позволяющей захватывать достаточное количества света.

 

Источник: mydrivers



Oppo OnePlus
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 09.06.2020

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Oppo и OnePlus: не ждите большого чуда от первых подкэранных камер