Oppo и OnePlus: не ждите большого чуда от первых подкэранных камер

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Вчера китайская компания Visonox, которая специализируется на производстве дисплеев, объявила о том, что она находится в шаге от массового производства матриц для подэкранных камер. Было обещано, что первые смартфоны с камерами под дисплеями появятся уже скоро, но вот чье это будет устройство, озвучено не было.









Умерьте ожидания





Естественно, что анонс новой технологии не остался незамеченным со стороны производителей смартфонов и ряд из них решили убавить позитивный настрой пользователей. Так, вице-президент Oppo заявил о том, что не стоит возлагать больших надежд на подэкранную камеру.





Он отметил, что, безусловно, сама технология интересна, но несовершенна. На первых порах будет сложно добиться хорошего качества снимков. Только по мере того, как технология будет развиваться и ее станут совершенствовать, можно будет говорить о том, что она самодостаточна и позволяет получить желаемый результат.





Поделился своим мнением с пользователями на своей странице в Weibo и менеджер по продуктам OnePlus Чжан Сюань. Он высказался в пользу того, что первый коммерчески смартфон с подэкранной камерой появится во второй половине нынешнего года. Но сама технология несовершенна.





Ждем результата





Нам остается только дождаться выхода первого смартфона с экраном от Visonox, чтобы проверить удалось ли компании добиться достаточной прозрачности матрицы в месте расположения фронталки, позволяющей захватывать достаточное количества света.

Источник: mydrivers







