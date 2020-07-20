Oppo K7 5G: все больше 5G-смартфонов с Snapdragon 765G

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В последнее время только и разговоров, что о 5G. Это одна их хайповых тем и производители смартфонов активно играют на ней, выпуская все больше устройств с поддержкой сетей пятого поколения. Многие из них включились в гонку, кто сможет первым предложить максимально доступные аппараты с 5G. В число участников состязания попала и компания Oppo, которая наградит поддержкой сетей пятого поколения устройства из недорогой К-серии.

5G в массы за недорого

Пришло сообщение, что готовится к выходу Oppo K7 5G, который получит процессор Snapdragon 765G. Он придет на смену Oppo K5 и предложит 6,4-дюймовую AMOLED-матрицу разрешением FullHD+. От смартфона ждут аккумуляторную батарею емкостью 4025 мАч, быструю 30-ваттную зарядку VOOC 4.0 и четырехмодульную основную камеру, где главный датчик на 48-мегапикселей. Когда состоится анонс Oppo K7 5G, неизвестно.

Международная карьера Oppo Reno4

Тем временем компания готовится вывести на глобальный рынок Oppo Reno4 и Reno4 Pro. Уже известно, что в Индию они придут 31 июля, а с 6 августа они появятся в продаже в Индонезии. Ожидается, что в августе эти две модели появятся со многих странах за пределами Китая, включая европейский рынок.

Источник: ithome