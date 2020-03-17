Oppo обманула: вес Oppo Find X2 и Find X2 не соответствует заявленному

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В начале марта Oppo представила флагманы Find X2 и Find X2 Pro. Если первенец Find X был воплощением технологических новаций, то его преемники можно причислить к категории крепких флагманов. В числе фишек новинок стоит упомянуть 120-герцовый дисплей с загнутыми краями, Snapdragon 865, камеры и быструю 65-ваттную зарядку.

Новинки уже поступили в продажу в Китае и помимо проверки функциональных возможностей устройств, некоторые пользователи, как ни странно, принялись взвешивать их. Оказалось, что смартфоны весят больше заявленного веса.

В частности, компания декларировала, что стеклянная версия Oppo Find X2 весит 187 грамм, а по факту оказалось 192 грамма. Отклонения керамической версии составили 209 грамм против 196 грамм заявленных. В кожаной Pro-версии несоответствие по весу выявлено не было, а вот модификация с керамической тыльной крышкой оказалась на 10 грамм тяжелее заявленного веса.

Нашлось немало тех, кто обвинил Oppo в том, что она преднамеренно исказила реальные результаты и вводит в заблуждение пользователей. Со своей стороны, Oppo заявила о том, что были допущены ошибки и параметры устройств в части их веса будут обновлены. Те же, для кого разница в весе устройств оказалась существенной, и они не готовы мирится с этим, могут вернуть свои устройства до 24 марта.

Источник: mydrivers