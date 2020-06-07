Oppo, OnePlus и Realme не могут делать смартфоны на важном рынке

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Из-за эпидемии коронавируса многие компании столкнулись с серьёзными проблемами. В их числе китайская BBK, которой принадлежат бренды Oppo, Realme, OnePlus и Vivo. Холдинг не может в полной мере удовлетворить спрос на индийском рынке из-за ряда факторов, которые мы рассмотрим ниже.

Один завод на всех

Oppo является контрактным производителем смартфонов OnePlus и Realme для Индии. Все устройства, продаваемые этими двумя брендами в стране производятся именно на мощностях Oppo, которые сейчас простаивают. Благодаря подобным уловкам смартфоны бренда продаются по настолько привлекательной цене.

Сначала завод компании закрыли в рамках всеобщего карантина, который действовал на каждое предприятие в стране. Потом производственные линии должны были открыться, но в первые дни работы коронавирус диагностировали у ещё нескольких работников, из-за чего правительство приняло решение повторно закрыть фабрику.

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Из-за этого смартфон OnePlus 8 поступил в продажу совсем недавно и только ограниченным тиражом, а Pro версию флагмана до сих пор нельзя официально приобрести в стране.

Учитывая тяжелое финансовое положение большей части граждан Индии, жители второй по численности населения страны мира всегда предпочитали недорогие устройства, продажей которых занимался бренд Realme. Из-за остановки производства новые смартфоны этой компании не появляются, и не трудно догадаться, что холдинг не удовлетворяет спрос и теряет серьёзную прибыль.

Если верить президенту всеиндийской ассоциации мобильных ритейлеров, со схожей ситуацией столкнулись и другие производители, так что вирус негативно повлиял на всю индустрию.

Он также сказал, что из-за низкой маржи в бюджетном ценовом сегменте на рынке и непопулярности смартфонов, стоящих дороже, примерно 20% ритейлеров не смогут продолжать осуществлять продажу без поддержки правительства.

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Источник: IndiaTimes