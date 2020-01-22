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Oppo предлагает альтернативу вырезам под фронтальную камеру

22.01.2020 1140 2

В наши дни только ленивый не выпускает смартфоны с различными вырезами в верхней части дисплея, таков современный тренд. Пожалуй, только Sony и Meizu продолжают нести в массу классику с отступами на торцах, позволяющими найти место под фронтальную камеру.

 

Oppo предлагает альтернативу вырезам под фронтальную камеру – фото 1


Oppo экспериментировала практически со всеми видами вырезов в экране, а также испробовала различные варианты с выдвижной фронталкой, где наиболее оригинальным оказался в форме акульего плавника. Компания продолжает искать варианты, как обыграть селфи-модуль и один из патентов демонстрирует, куда можно его отправить.

 

Oppo предлагает альтернативу вырезам под фронтальную камеру – фото 2


Изображения смартфона из патентной документации показывают нам мобильник, где фронтальная камера вписана по центру узкой верхней полосы. Сами отступы на торцах симметричные и мобильник следует моде на безрамочность. Такой дизайн не нов и нечто подобное предлагает Meizu в своих флагманах.

Обращает на себя внимание тыльная сторона смартфона, которая полностью лишена каких-либо модулей камер. Но при этом есть полусфера O-Dot, которая стала фирменной фишкой мобильных устройств линейки Reno. Такой шаг может означать, что новинка выйдет в рамках этой серии.


Что касается основной камеры, то, возможно, тут обыграли решение с монохромным стеклом, за которым прячутся объективы. Подобный трюк нам показали в OnePlus Concept One, созданный другой «дочкой» BBK.


Источник: gizmochina.com



Oppo
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 22.01.2020

Комментарии

Всего комментариев: 2
 
помор
так у мейзу в прошлом году было. не?
22.01.2020 20:47
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Евгений
Наконец-то. Очень жду. Главное, чтобы в остальном не обрезали и не переборщили.
22.01.2020 20:16
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Oppo предлагает альтернативу вырезам под фронтальную камеру