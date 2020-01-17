Oppo придумала оригинальную «лунную» камеру в смартфоне

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Круглые и прямоугольные, квадратные и в форме ромба, с датчиками, расположенными по горизонтали или по вертикали — как только производители не обыгрывают оформление основной камеры. Как ни крути, но даже в том, как выглядит тыльный модуль, производители хотят выделиться и принести свою «новацию».

За оригинальное обыгрывание с месторасположением датчиков на задней панели взялась и компания Oppo. В сети появилась патентная документация, содержащая эскиз смартфона с многомодульной тыльной камерой. Судя по всему, при ее создании дизайнеры и инженеры вдохновлялись образом луны. Изобретатели решили выстроить три датчика изображения и светодиодную вспышку в форме полумесяца.

Еще большего сходства с небесным светилом добавляет круглой формы область, расположенная выше. Сказано, что она послужит для вывода уведомлений и анимированных пиктограмм или картинок.

Почти всю лицевую панель занимает дисплей и здесь нет никаких вырезов под фронталку. Возможно, компания рассчитывает встроить ее в выдвижной блок или эскиз отражает уже движение в сторону реализации подэкранной селфи-камеры.

Напомним, что это лишь патент и нет понимания, входит ли в планы компании выпуск коммерческого варианта такого мобильника.

Источник: news.mydrivers.com