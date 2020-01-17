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Oppo придумала оригинальную «лунную» камеру в смартфоне

17.01.2020 372 1

Круглые и прямоугольные, квадратные и в форме ромба, с датчиками, расположенными по горизонтали или по вертикали — как только производители не обыгрывают оформление основной камеры. Как ни крути, но даже в том, как выглядит тыльный модуль, производители хотят выделиться и принести свою «новацию».

 

Oppo придумала оригинальную «лунную» камеру в смартфоне

 

За оригинальное обыгрывание с месторасположением датчиков на задней панели взялась и компания Oppo. В сети появилась патентная документация, содержащая эскиз смартфона с многомодульной тыльной камерой. Судя по всему, при ее создании дизайнеры и инженеры вдохновлялись образом луны.  Изобретатели решили выстроить три датчика изображения и светодиодную вспышку в форме полумесяца.

 

Еще большего сходства с небесным светилом добавляет круглой формы область, расположенная выше. Сказано, что она послужит для вывода уведомлений и анимированных пиктограмм или картинок.

 

Oppo придумала оригинальную «лунную» камеру в смартфоне – фото 2

 

Почти всю лицевую панель занимает дисплей и здесь нет никаких вырезов под фронталку. Возможно, компания рассчитывает встроить ее в выдвижной блок или эскиз отражает уже движение в сторону реализации подэкранной селфи-камеры.

 

Oppo придумала оригинальную «лунную» камеру в смартфоне – фото 3

 

Напомним, что это лишь патент и нет понимания, входит ли в планы компании выпуск коммерческого варианта такого мобильника.

 

Источник: news.mydrivers.com

Oppo
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 17.01.2020

Комментарии

Всего комментариев: 1
 
Dima Kovalerchick
А мне нравится. Я бы купил...
17.01.2020 22:52
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Oppo придумала оригинальную «лунную» камеру в смартфоне