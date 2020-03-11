Oppo Reno 3 доберется до глобального рынка с чипом Helio P90

648

В декабре прошлого года в Китае состоялся дебют Oppo Reno 3 и Oppo Reno 3 Pro, которые получили чипы Dimensity 1000L и Snapdragon 765G соответственно. Уже в марте в Индии состоялась локальная премьера 4G Pro-версии на базе Helio P95. Теперь компания готовится к глобальному релизу «совершенно нового» Oppo Reno 3 и тут без метаморфоз с аппаратной платформой не обойдется.





Так, по данным ресурса 91mobiles на мировой рынок смартфон придет с чипом Helio P90. Это не плохая по сути платформа, но сравниться по производительности с прямыми конкурентами от Qualcomm она не может. Увы, по чистой мощи новинка будет далека от вершин и наличие чипа MediaTek не добавляет очков смартфону.









Что касается прочих характеристик глобальной версии Oppo Reno 3, то он будет обладать дисплеем диагональю 6,4 дюйма разрешением FullHD+, фронтальной 44-мегапиксельной камерой, 8 Гб оперативной памяти и флеш-накопителем вместимостью 128 Гб. В активе смартфона будет аккумулятор емкостью 4025 мАч, основная квадрокамера 48 Мп (f/1.8) + 13 Мп (телеобъектив, f/2.4) + 8 Мп (ультраширокий, f/2.2) + 2 Мп (монохромный, f/2.4).





Ожидается, что Oppo Reno 3 предложит дисплейный сканер отпечатков пальцев и фирменную оболочку ColorOs на основе Android 10. Когда случится глобальный релиз аппарата, не сообщается.





Источник: 91mobiles.com







