Oppo Reno4 и Oppo Reno4 Pro: эволюция без резких движений

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Большие и производительные смартфоны, тройные камеры и AMOLED-дисплеи, а также способные зарядиться за считанные минуты. Такими получились Oppo Reno4 и Oppo Reno4 Pro, которые были представлены сегодня в рамках полугодового обновления линейки Reno.

Дизайн

Выглядят новинки современно, актуально и даже кто-то скажет стильно. Но без спорных моментов не обошлось. Чтобы придать гаджетам собственное «лицо» и хоть как-то выделить их на общем фоне, объективы основной камеры собраны в крупный прямоугольник со скошенными углами. Датчики огромные и изрядно приподняты над корпусом. Такое решение смотрится немного аляповато и сказывается на восприятии гаджетов.

И лицевая и задняя панели прикрыты закаленным стеклом и изогнуты по краям, за исключением младшей версии, где матрица ровная. Заурядность дизайна новинок для кого-то может прослеживаться в круглом (овальное в Reno4) отверстии под фронталку. В целом — дизайн без революций. А зацепить, прежде всего может «прошка» благодаря оригинальному и эффектному салатовому цвету. А что внутри?

Oppo Reno4

Главным новшеством Oppo Reno4 стал чип. Это Snapdragon 765G со встроенным модемом, поддерживающим сети пятого поколения. Смартфон будет доступен с 8/128 Гб и 8/256 Гб. Матрицу экрана он унаследовал от предшественника и усовершенствование в виде увеличения частоты обновления (90 Гц или 120 Гц) сюда не добралось. Диагональ AMOLED-дисплея равна 6,4 дюймам и разрешением составило 2400х1080 пикселей.

Оснастили его аккумулятором емкостью 4020 мАч и киллер-фичей новинки можно считать быструю 65-ваттную зарядку: за 36 минут она зарядит полностью аппарат. Прямо скажем, отличный показатель.

Фронтальных камер у Oppo Reno4 две: 32 Мп + 2 Мп. На тыльной же стороне предложили три сенсора, где роль главного отведена 48 Мп датчику, а помогают ему монохромный сенсор на 2 Мп и ширик разрешением 8 Мп. Работает устройство под управлением фирменного интерфейса ColorOS 7.2 на основе Android 10.

Смартфон будет доступен в Китае с 12 июня. Цена $423 установлена на версию 8/128 б и модификация с 8/256 Гб обойдется в $465. Доступен аппарат в трех цветах: черный, фиолетовый и синий.

Oppo Reno4 Pro

Уже из названия понятно, что он считается крутым и самым заряженным. Но по сравнению с Oppo Reno 3 Pro новшеств набралось немного. Здесь по-прежнему установлены 90-герцовый AMOLED-дисплей диагональю 6,5 дюйма и разрешением FullHD+ (2400х1080 точек), чип Snapdragon 765G и фронталка на 32 Мп. В отличие от базовой версии тут не только одиночная фронталка, но и аккумулятор чуть меньшей емкости — 4000 мАч. Ультрабыстрая зарядка SuperVooc 2.0 на 65 Вт также присутствует.

В отличие от предшественника основная камера теперь не с четырьмя датчиками, а тремя: 48 Мп (Sony IMX586, OIS, f/1.7) + 13 Мп (телеобъектив, 5-кратный оптический зум, 20-кратный цифровой) + 12 Мп (Sony IMX708, широкоугольный). И этот же набор датчиков установлен в Oppo Find X2 и по совокупности всех характеристик Reno4 Pro можно считать чуть упрощенной версией этого флагмана.

Как и в базовой версии есть поддержка Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, NFC, GPS и есть тут парочка стереофонических динамиков.

За базовую версию Oppo Reno4 Pro с 8/128 Гб запросили $536 и за топовый вариант с 12/256 Гб придется отдать $606. Цветовых решений пять: синий, красный, черный, серебристый и салатовый.

Источник: oppo

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