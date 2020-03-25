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Oppo Reno Ace 2: мощный и легкий смартфон дебютирует в апреле

25.03.2020 753 1

В Китае готовятся представить OPPO Reno Ace 2. Сегодня вице-президент Oppo решил поделиться новостью, что анонс смартфона состоится в апреле. Среди его достоинств он выделил тонкость и легкость.

 

По его словам, легкий и тонкий дизайн смартфонов стал «дефицитным ресурсом». В эпоху 5G предъявляются высокие требования к отводу тепла и емкости аккумулятора. Поэтому многие производители идут по пути установки систем охлаждения и емких батарей, а все это приводит к тому, что мобильные устройства становятся толще и тяжелее. В случае же с Oppo Reno Ace 2 вес будет «идеальным». За счет чего будет достигнута гармония, не сообщается.

Ожидается, что в новинке установят дисплей с частотой не менее 90 Гц, чипсет MediaTek Dimensity 1000 и предложат поддержку Wi-Fi 6. Само собой намерены удивлять суперскоростной зарядкой. Oppo Reno Ace 2 должен предложить проприетарную быструю зарядку мощность не менее 65 Вт.

 

Oppo Reno Ace 2: мощный и легкий смартфон дебютирует в апреле – фото 1

 

Сзади должны установить многомодульную камеру, где все датчики будут сгруппированы на площадке круглой формы. От новинки можно ждать NFC, операционную систему Android 10 c оболочкой ColorOS и OLED‑матрицу.

 

Источник: mydrivers

Oppo Reno Ace 2 Oppo
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 25.03.2020

Комментарии

Всего комментариев: 1
 
Александр
Тонкий... Ага, а выперающая камера не счёт?! Лучше бы делали толще, но камеру заподлицо...
25.03.2020 13:34
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Oppo Reno Ace 2: мощный и легкий смартфон дебютирует в апреле