Oppo Reno Ace 2: мощный и легкий смартфон дебютирует в апреле

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В Китае готовятся представить OPPO Reno Ace 2. Сегодня вице-президент Oppo решил поделиться новостью, что анонс смартфона состоится в апреле. Среди его достоинств он выделил тонкость и легкость.

По его словам, легкий и тонкий дизайн смартфонов стал «дефицитным ресурсом». В эпоху 5G предъявляются высокие требования к отводу тепла и емкости аккумулятора. Поэтому многие производители идут по пути установки систем охлаждения и емких батарей, а все это приводит к тому, что мобильные устройства становятся толще и тяжелее. В случае же с Oppo Reno Ace 2 вес будет «идеальным». За счет чего будет достигнута гармония, не сообщается.

Ожидается, что в новинке установят дисплей с частотой не менее 90 Гц, чипсет MediaTek Dimensity 1000 и предложат поддержку Wi-Fi 6. Само собой намерены удивлять суперскоростной зарядкой. Oppo Reno Ace 2 должен предложить проприетарную быструю зарядку мощность не менее 65 Вт.

Сзади должны установить многомодульную камеру, где все датчики будут сгруппированы на площадке круглой формы. От новинки можно ждать NFC, операционную систему Android 10 c оболочкой ColorOS и OLED‑матрицу.

Источник: mydrivers