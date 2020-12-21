Oppo Reno5 Pro+ станет первым в мире смартфоном на флагманском сенсоре от Sony IMX766

Пару недель назад компания Oppo представила в Китае смартфоны Reno5 и Reno5 Pro. В ходе мероприятия было подтверждено, что 24 декабря на внутреннем рынке будет анонсирован еще один смартфон линейки – Reno5 Pro+. Недавно это устройство было замечено в базе TENAA, которая показала все его технические характеристики.
Пожалуй, самой интересной частью страницы смартфона стала информация о том, что в качестве основного объектива камеры будет использоваться сенсор на 50 Мп. Сегодня китайский бренд в своем аккаунте в Weibo подтвердил, что Reno5 Pro+ будет оснащен новым сенсором от Sony IMX766. Похоже, что новый датчик был совместно разработан Sony и Oppo.
OPPO Reno5 Pro+ станет первым в мире смартфоном с 50-мегапиксельной камерой Sony IMX766. На официальном плакате устройства можно увидеть огромный выступающий блок основной камеры, который оснащен четырьмя объективами.
Oppo Reno5 Pro+ с сенсором Sony
Учитывая данные со страницы устройства в TENAA, мы знаем, что 50-мегапиксельная камера будет сочетаться с 16-мегапиксельным суперширокоугольным объективом, 13-мегапиксельным телеобъективом и 2-мегапиксельной макрокамерой. Фронтальная камера будет иметь разрешение 32 Мп.
К другим характеристикам относится чип Snapdragon 865, AMOLED-дисплей с частотой обновления изображения 90 Гц и быстрая зарядка на 65 Вт.
В настоящее время нет ни слова о ценах на данное устройство. Oppo Reno5 Pro+ вряд ли появится на рынках за пределами Китая.
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Источник: Sparrows News
https://andro-news.com/news/oficialno-flagmanskaya-lineyka-vivo-x60-budet-pokazana-29-dekabr.html Официально: флагманская линейка Vivo X60 будет показана 29 декабря(в Адм. панель)
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