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Oppo Reno5 Pro+ станет первым в мире смартфоном на флагманском сенсоре от Sony IMX766

21.12.2020 895 0

Похоже, Oppo Reno5 Pro+ покажет, что Oppo по праву занимает одно из лидирующих мест на рынке китайских устройств с отличной камерой.

 

Oppo Reno 5 Pro

 

Пару недель назад компания Oppo представила в Китае смартфоны Reno5 и Reno5 Pro. В ходе мероприятия было подтверждено, что 24 декабря на внутреннем рынке будет анонсирован еще один смартфон линейки – Reno5 Pro+. Недавно это устройство было замечено в базе TENAA, которая показала все его технические характеристики.

 

Пожалуй, самой интересной частью страницы смартфона стала информация о том, что в качестве основного объектива камеры будет использоваться сенсор на 50 Мп. Сегодня китайский бренд в своем аккаунте в Weibo подтвердил, что Reno5 Pro+ будет оснащен новым сенсором от Sony IMX766. Похоже, что новый датчик был совместно разработан Sony и Oppo.

 

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OPPO Reno5 Pro+ станет первым в мире смартфоном с 50-мегапиксельной камерой Sony IMX766. На официальном плакате устройства можно увидеть огромный выступающий блок основной камеры, который оснащен четырьмя объективами.

 

Oppo Reno5 Pro+

 

Oppo Reno5 Pro+﻿ с сенсором Sony

 

Учитывая данные со страницы устройства в TENAA, мы знаем, что 50-мегапиксельная камера будет сочетаться с 16-мегапиксельным суперширокоугольным объективом, 13-мегапиксельным телеобъективом и 2-мегапиксельной макрокамерой. Фронтальная камера будет иметь разрешение 32 Мп.

 

К другим характеристикам относится чип Snapdragon 865, AMOLED-дисплей с частотой обновления изображения 90 Гц и быстрая зарядка на 65 Вт.  

 

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В настоящее время нет ни слова о ценах на данное устройство. Oppo Reno5 Pro+ вряд ли появится на рынках за пределами Китая.

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Oppo Reno 5 линейка

 

Источник: Sparrows News


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Oppo Oppo Reno5 Pro+
Автор: Егор Лебедев Дата публикации: 21.12.2020

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