Oppo: в 2020 году рейтинг крупнейших смартфоностроителей изменится

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Широкое распространение сетей пятого поколения приведет к повышению спроса на 5G-смартфоны в 2020 году и в верхних строчках рейтинга крупнейших производителей мобильных устройств могут произойти перестановки. Такой прогноз дал вице-президент Oppo Ву Цян, который сегодня пообщался с журналистами после пресс-мероприятия, посвященного анонсу серии Reno 3.

По словам топ-менеджера, не стоит считать, что в следующем году произойдет массовый переход пользователей на смартфоны с поддержкой сетей пятого поколения. Чаща предпочтений в пользу 5G-смартфонов будет склоняться постепенно и 4G-трубки все еще будут доминировать на рынке.

Кроме того, вице-президент Oppo заявил о том, что в уходящем году мы стали свидетелями спада на рынке смартфонов. Ситуация должна измениться в 2020 году, и он вернется к росту. Он уверен, что в следующем году ни один из ведущих вендоров не покинет рынок смартфонов, но в табеле рангов произойдут изменения. Ву Цян не стал конкретизировать свое предсказание в части того, какие производители на какой строчке в итоге окажутся в табеле рангов.

Для себя Oppo ставит задачу не совершать серьезных ошибок и продолжить развитие в правильном направлении. Линейка Reno 3 будет стоять на вершине модельного ряда компании всю первую половину 2020 года, а в третьем квартале следующего года выйдет новая серия. Кроме того, в первом квартале 2020 года Oppo выведет на рынок флагман с Snapdragon 865 (предположительно, Find X2) и в планах выпуск фирменных смарт-часов.

Источник: ithome.com