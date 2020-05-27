Oppo всерьез намерена стать чипмейкером

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Не только Huawei заинтересована в выпуске своих фирменных чипов. Oppo также всерьез подходит к вопросу создания собственных мобильных процессоров, чтобы усилить контроль за цепочкой поставок комплектующих, и максимально снизить зависимость от внешних факторов. Напомним, что на данный момент Oppo второй по величине производитель в Китае и пятый в мире.

Кадры решают все

Источники знакомые с планами компании утверждают, что она всерьез настроена создать фирменные чипы. А начать решено с кадров. Так, Oppo наняла ряд бывших сотрудников MediaTek, которые теперь заняли руководящие посты в китайской компании и курируют направление мобильных процессоров. Костяк инженерного состава приходится на бывших работников UNISOC. Не теряет Oppo надежду усилить свою команду специалистами HiSilicon и Qualcomm.

На воплощение планов уйдут годы

Сама инициатива Oppo создавать собственные чипы появилась не сегодня. К ее реализации компания приступила в прошлом году и были даже слухи, что выход первого творения не за горами. Со своей стороны, Oppo не скрывает своих амбиций и утверждает, что накопила достаточный потенциал для проектирования чипов. Но предпочитает не конкретизировать свои планы по времени появления первых изделий.

Стоит понимать, что создание собственных аппаратных платформ задача, требующая больших средств и времени. Компании может понадобиться несколько лет, чтобы вывести на рынок конкурентный продукт. Прошло десять лет до того, как HiSilicon стал крупнейшим разработчиком чипов в Китае.

Источник: asia.nikkei