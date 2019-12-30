Опубликовано руководство пользователя Samsung Galaxy S10 Lite

655

У Samsung уже есть флагман Galaxy S10, еще более навороченный Galaxy S10+ и даже есть упрощенный Galaxy S10e. Неожиданно компания решила выпустить аппарат «попроще», который получит название Galaxy S10 Lite. Несмотря на приставку Lite, смартфон будет предлагать не самые примитивные параметры. В пользу предстоящего выхода этой модели указывает слитое в сеть руководство пользователя.









Интересно оно тем, что на нем запечатлен эскиз смартфона. Судя по изображению, новинка получит Infinity-O дисплей с круглым отверстием под селфи-модуль и на тыльной стороне установят тройной модуль камер. Сканер отпечатков пальцев отправили под дисплей, а качельку регулировки громкости и клавишу включения на правую боковую грань.









Исходя из предыдущих утечек, Samsung Galaxy S10 Lite получит 6,7-дюймовый экран разрешением FullHD+, фронтальную камеру на 32-мегапикселя, чипсет Snapdragon 855, 6/8 Гб оперативной памяти и 128 Гб постоянной. Основная камера будет включать в себя три датчика на 48 Мп + 12 Мп + 5 Мп. Емкость аккумулятора может достигнуть отметки 4500 мАч.









В Европе смартфон могут продавать по цене 610 евро. А анонс его должен состояться в самом начале следующего года.





Источник: sammobile.com







