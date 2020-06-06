Были опубликованы ключевые фишки Redmi 9
Запуск Redmi 9 произойдёт совсем скоро - на этой неделе всплыли все подробности о новинке. Вчера мы публиковали полный перечень цен на смартфон, а сегодня были подтверждены все остальные характеристики.
Смартфон заметили сразу в нескольких интернет-магазинах. На страницах смартфона успели заметить список характеристики и промо материалы. Они во многом подтверждают полученную ранее информацию о смартфоне.
Характеристики
Redmi 9 получит 6,53-дюймовый FHD+ экран. Пока неясно, по какой технологии он будет изготовлен, но низкая цена наводит нас на мысль, что это всё-таки IPS, хотя в одном из магазинов упоминалась AMOLED панель. Смартфон будет продаваться в трёх цветах - сером, пурпурном и зелёном. Характеристики камер полностью совпадают с Redmi K30. Напомним - то устройство получило 4 модуля сзади - основной на 13 МП, широкоугольный на 8, 5 МП макросенсор и 2 МП датчик глубины.
Процессор новинки - MediaTek Helio G80, который, по словам Xiaomi, увеличит производительность на 214% по сравнению с Redmi 8. Конфигураций памяти две - 3/32 и 4/64. Согласно новости, опубликованной нами вчера, стоить смартфоны будут 139 и 149 долларов соотвественно.
Читайте также: Redmi 9 показался на фото
Новинка получила хороший аккумулятор на 5020 мАч. Поддерживается быстрая зарядка, правда всего на 18 Вт. Кроме того, устройство получит сканер отпечатка пальцев сзади, ИК-порт, 3,5 мм разъём для наушников, микрофон с шумоподавлением и порт USB Type-C.
Читайте также:
Xiaomi решили обновить бюджетник Redmi 7A до 10 версии Android. А что ждет Redmi Note 8?
Есть скидки на Redmi Note 9 Pro, камеру для видеонаблюдения и фритюрницу
Redmi K30 Pro и iPhone 11 Pro Max сошлись в тесте на скорость работы. Угадай, кто выиграл?
Источник: Twitter
Комментарии