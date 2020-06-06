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Были опубликованы ключевые фишки Redmi 9

06.06.2020 736 0

Запуск Redmi 9 произойдёт совсем скоро - на этой неделе всплыли все подробности о новинке. Вчера мы публиковали полный перечень цен на смартфон, а сегодня были подтверждены все остальные характеристики. 

 

Смартфон заметили сразу в нескольких интернет-магазинах. На страницах смартфона успели заметить список характеристики и промо материалы. Они во многом подтверждают полученную ранее информацию о смартфоне.

 

Характеристики

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Redmi 9 получит 6,53-дюймовый FHD+ экран. Пока неясно, по какой технологии он будет изготовлен, но низкая цена наводит нас на мысль, что это всё-таки IPS, хотя в одном из магазинов упоминалась AMOLED панель. Смартфон будет продаваться в трёх цветах - сером, пурпурном и зелёном. Характеристики камер полностью совпадают с Redmi K30. Напомним - то устройство получило 4 модуля сзади - основной на 13 МП, широкоугольный на 8, 5 МП макросенсор и 2 МП датчик глубины. 

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Процессор новинки - MediaTek Helio G80, который, по словам Xiaomi, увеличит производительность на 214% по сравнению с Redmi 8. Конфигураций памяти две - 3/32 и 4/64. Согласно новости, опубликованной нами вчера, стоить смартфоны будут 139 и 149 долларов соотвественно.

 

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 Новинка получила хороший аккумулятор на 5020 мАч. Поддерживается быстрая зарядка, правда всего на 18 Вт. Кроме того, устройство получит сканер отпечатка пальцев сзади, ИК-порт, 3,5 мм разъём для наушников, микрофон с шумоподавлением и порт USB Type-C.

 

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Источник: Twitter 

Redmi 9 Xiaomi
Автор: elders0n Дата публикации: 06.06.2020

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Опубликованы ключевые фишки Redmi 9 - цена, процессор, камеры, экран и многое другое!