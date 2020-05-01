Опыт пользования Xiaomi Mi 10 Pro. Это провал

659

Xiaomi Mi 10 Pro — лучший флагман нового года от Xiaomi. Смартфон с мощным «железом», 108 Мп камерой, актуальными стандартами памяти и емкой батарейкой. Один из самых технологичных гаджетов в исполнении Xiaomi. Правда, с ценником в 999 евро на рынке Европы. Разбираемся готов ли он вступить в конкуренцию с «настоящими» флагманами от А-брендов и сможет ли он выиграть гонку в мире, где одних «мускулов» уже недостаточно.

Xiaomi Mi 10 Pro — гаджет не однозначный. С одной стороны, он вполне легитимный кандидат на звание одного из лучших китайских флагманов в 2020 году. С другой — он изначально не был создан для того, чтобы стать самым популярным флагманом и без компромиссов не обошлось.

Дизайн аккуратный, но ему не хватает индивидуальности. Есть мощная аппаратная платформа и сам гаджет отлично звучит. Но снова видим отсутствие влагозащиты и у дисплея нашлись недостатки. Есть проблемы с качеством фоточек в темное время суток, тогда как днем кадры получаются выше всяких похвал. А в соревновании автономности Xiaomi Mi 10 Pro выглядит уверенно, и предлагает приличный запас хода при экстремальной нагрузке.

Но несмотря на все недостатки, китайцы научились делать флагманы. Понятное дело, что они не идеальные и в деталях прослеживается почерк на удешевление. Xiaomi Mi 10 Pro дорогой? Очень. Но даже функционально близкие флагманы по цене «танцуют» где-то близко, но при этом уступают по каким-то параметрам. Объективно сейчас эта модель выглядит круто на фоне конкурентов от А-брендов, но все же на ступеньку ниже, в мелочах китайцы по-прежнему недорабатывают.